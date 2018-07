DRAP: 18 år gamle Håvard Pedersen mistet livet etter å ha blitt stukket med en «knivlignende gjenstand» da han var på jobb lørdag. Foto: Tarjei Abelsen/VG

Vadsø-drapet: Siktet 17-åring varetektsfengslet i to uker

Publisert: 17.07.18 08:02 Oppdatert: 17.07.18 08:56

INNENRIKS 2018-07-17T06:02:24Z

Den 17 år gamle afghaneren har samtykket til varetektsfengsling i to uker.

I en pressemelding skriver politiadvokat Helen Kvikstad i Finnmark politidistrikt at den siktede i drapssaken i Vadsø er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, samt forbud mot aviser og kringkasting.

Kvikstad opplyser at fengslingsmøtet opprinnelig var berammet i Indre Finnmark tingrett tirsdag klokken 09.30, men at det på grunn av den siktedes unge alder ble gjennomført ved kontorforretning mandag kveld.

Den siktede 17-åringen samtykket til fengslingen, opplyser politiet.

Ukjent motiv

Motivet for drapet er fortsatt ukjent, og det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, ifølge politiet.

– Hvem som har gjort det er vi rimelig sikre på. Det vi ønsker svar på er hva som var motivet. Håpet er at siktede kan bidra med å belyse dette i et avhør. Det er en av grunnene til at vi ønsker å få avhørt ham så tidlig som mulig, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til NTB før mandagens avhør.

Erkjenner ikke straffskyld

Mandag opplyste guttens forsvarer til TV2 at han ikke erkjenner straffskyld for drapet på Håvard Pedersen (18).

Håvard Pedersen ble drept på jobb på Coop-butikken i Vadsø lørdag kveld.

Den drapssiktede har midlertidig opphold i Norge, og satt mandag kveld i avhør.

Ifølge hans forsvarer Vidar Zahl Arntzen er han villig til å snakke med politiet.

– Han samarbeider med politiet og svarer på spørsmål, sier Vidar Zahl Arntzen som er mannens forsvarer.

Forsvareren vil ikke si noe om hvorfor 17-åringen nekter straffskyld, eller om han husker hva som skjedde lørdag kveld.

– Det er vanskelig å gå inn på, sier Arntzen.

Siktede avhøres på sitt morsmål, men forsvarer ønsker ikke å opplyse om hvilket språk det er snakk om. Fra før er det kjent at mannen skal være fra Afghanistan.

– Hvordan er tilstanden til din klient?

– Han er preget av at siktelsen mot hans er alvorlig, men likevel er han i stand til å svare på spørsmål, sier Arntzen.

Fulgte etter to kvinner

VG skrev mandag at en kollega av drepte Håvard Pedersen sier at den drapssiktede 17-åringen tidligere har fulgt etter søsteren hans , og at han så sykt ut i tiden før drapet.

Politiet, ved etterforskningsleder Steffen Andreassen, har fortalt til VG at siktede har fulgt etter to kvinner så lenge at det ble opplevd som ubehagelig.

Ifølge NRK var dette 29. og 30. juni.