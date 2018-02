VET IKKE ÅRSAKEN: Avløpsvannet som rant ut i Østre Aker vei måtte måkes bort. Foto: Lech Klaudia, VG

Melkelekkasje på Tine: – Vi fikk flere meldinger om et snøras

Publisert: 04.02.18 21:13

INNENRIKS 2018-02-04T20:13:30Z

Stor lekkasje fra Tine Meierier i Bedriftsveien i Oslo.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, forteller at de fikk meldinger på grunn av den voldsomme mengden skum som lakk ut.

– Vi fikk flere meldinger om et snøras, før det ble klart at det var snakk om melkeskum, forteller Stokkli til VG.

Melken og melkeskummet rant fra Bedriftsveien og ut i Østre Aker vei. Politiet valgte å stenge ett felt på Østre Aker vei fordi melkeskummet frøs. Trafikken går forbi i ett felt.

Like før klokken 21.00 søndag kveld opplyser politiet at lekkasjen er stoppet.

– Oslo vann og avløp er varslet da en del har rent ned i grunnen. Østre Aker vei blir snart måket for frosset melkeskum, melder politiet på Twitter.

Ingen materielle saker

Mette Lien, forbedringsleder i Tine , opplyser til VG at det ikke er snakk om ren melk.

– Det er avløpsvann fra en av tankene. Det er ingen materielle skader inne, så det meste ser ut til å ha rent ut, men vi vet ikke hva som har skjedd, sier Lien.

– Jeg så det fosset ut

Thomas Øistad var den første på stedet og meldte fra til politiet.

– Jeg så det fosset ut og stoppet for å se hvor det kom fra. Det er litt over en time siden, og da var det ganske mye verre. Der var godt ut i det andre kjørefeltet. Jeg trodde først det var noen som drev å måkte snø og dumpa det her, sier Øistad.