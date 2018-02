FpU har fått inn varsel om sentral Frp-er

Publisert: 02.02.18 21:20

INNENRIKS 2018-02-02T20:20:47Z

Frp har denne uken fått inn et varsel på en person som har et sentralt verv i partiet. Varselet ble sendt over fra Fremskrittspartiets ungdom.

Det får VG bekreftet fredag. Varselet er nå til behandling i organisasjonsutvalget i Frp.

– Våre rutiner sier at vi alltid skal varsle Frp dersom vi mottar varsler. Vi har god dialog med moderpartiet, sier generalsekretær Tonje Lavik i FpU.

Mannen bestrider varselet

– Vi har rutiner som fungerer godt ved varslingssaker, og har god dialog med moderpartiet. Det viktigste for meg som generalsekretær og for ledelsen i Fpu, er alltid å stille opp med hjelp og støtte til de berørt, sier generalsekretæren i FpU.

VG har vært i kontakt med Frp-mannen som det er varslet om.

– Anklagen som rettes mot meg er feil. Jeg ser frem til å gi min versjon for å renvaske meg, sier han.

Frp har fått inn syv saker

Leder av organisasjonsutvalget i Frp, Helge-André Njåstad, bekrefter at de har fått inn et nytt varsel denne uka, men vil ikke kommentere saken utover det.

– Jeg har ingen kommentarer til innholdet i de varslene vi har fått. Organisasjonsutvalget følger opp alle varsler og saksbehandler dem, sier han til VG.

– Vi har fått in syv ulike saker.

– Alle på seksuell trakassering?

– Nei, det er ikke konkludert med det i alle. Men det er syv saker i kjølevannet av #metoo-kampanjen.