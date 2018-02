Medlemmet i Mannegruppen Ottar som sto bak innlegget om MDGs Lan Marie Nguyen Berg forrige helg, beklager at han startet tråden. Foto: Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Trådstarter i Mannegruppa Ottar beklager Facebook-innlegg

NTB

Publisert: 04.02.18 09:07

Medlemmet i Mannegruppa Ottar som skrev et Facebook-innlegg om MDGs Lan Marie Nguyen Berg forrige helg, angrer på at han startet tråden.

– Jeg beklager veldig for at det gikk som det gjorde, og har i ettertid innsett at jeg burde ordlagt meg på en annerledes måte, med mindre rom for å bli oppfattet feil, sier han til NRK .

Forrige helg skapte mannens innlegg store problemer. Tråden under innlegget ble raskt fylt opp av hets mot Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet de Grønne (MDG). Blant annet gikk kommentarene ut på å skade Berg fysisk, de var nedsettende om henne som kvinne og de gjorde narr av hennes etnisitet.

MDG-politiker Ingvild Kessel i Oppland ble utestengt av Facebook i 24 timer etter at hun valgte å dele en skjermdump av innlegget og dermed navngi flere av hetserne.

Ifølge trådstarteren var innlegget en reaksjon på økte bompengesatser og planer å innskrenke bilkjøring i Oslo sentrum, skriver NRK.

– Hadde det vært mulig, ville jeg personlig beklaget til både Lan Marie Berg og Ingvild Kessel. Dette både på vegne av meg selv og de andre som kommenterte, sier mannen.

Mannegruppen Ottar er en lukket gruppe, med om lag 60.000 medlemmer.