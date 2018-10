IKKE AVVISENDE: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke stille seg bak kravet om å skrote hemmelig valg, men åpner for det. Foto: Helge Mikalsen

Ropstad åpner for å skrote hemmelig valg

INNENRIKS 2018-10-30T15:12:49Z

Når de 190 KrF-erne skal stemme rødt eller blått på fredag, skal de gjøre det i hemmelighet. Ti KrF-topper vil ha åpent valg – og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er åpen for endringer.

Publisert: 30.10.18 16:12

Første slag om det hemmelige valget blir når KrFs landsstyre møtes på torsdag, dagen før skjebnelandsmøtet.

Ti fylkesledere og KrF-topper krever at valget på landsmøtet skal være åpent. Samtidig går flere av KrF-leder Knut Arild Hareides røde allierte ut og advarer mot et åpent valg – fordi det gir dem dårligere vinnersjanser .

– Jeg er åpen for å diskutere dette i landsstyremøtet på torsdag, sier KrF-nestleder Ropstad til VG.

– Landsstyret ønsket skriftlig votering, og dersom det ønskes endret må vi diskutere det i landsstyret og eventuelt på landsmøtet, er beskjeden fra nestleder Olaug Bollestad.

Åpner for å gjøre endringer

Fylkeslederen i Oslo KrF mener en hemmelig avstemning skal redde Knut Arild Hareides fremtid som partileder. Rød side kan ikke få flertall blant delegatene før landsmøtet starter, men håper noen blå kan bytte side i skjul:

– Jeg er ganske avslappet på om det er skriftlig eller åpen votering. Men hvis det er et stort ønske om å endre, tar vi den diskusjonen, sier Ropstad.

Disse støtter nå kravet om en åpen votering på landsmøtet:

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan

Leder Martine Tønnessen, KrFU

Leder Oddbjørg Minos, KrF Kvinner

Leder Brynjar Høidebraaten, Østfold KrF

Leder Hege Irene Fossum, Buskerud KrF

Leder Oddny Helen Turøy, Rogaland KrF

Leder Laila Eliassen, Vestfold KrF

Leder Per Sverre Kvinlaug, Agder KrF

Leder Randi Walderhaug Frisvoll, Møre og Romsdal KrF

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland

Disse vil ha hemmelig:

Fylkesleder i Troms og Finnmark, Telemark, Akershus, Hedmark, Hordaland og Trøndelag.

Tror ikke de blå vil bytte side

– Landsstyremøtet samlet seg ved sist møte om at det var skriftlig votering. Hvis det er endringer i det ønsket på landsstyremøtet på torsdag, kan vi diskutere det og eventuelt gjøre endringer, sier Ropstad.

– Ser du noe problematisk i at delegater som er valgt pga. sin farge kan bytte syn i hemmelighet på landsmøtet?

– Jeg tror jo at veldig mange av delegatene føler ganske stor lojalitet til det fylkesårsmøtet har valgt den på. Man er valgt på bakgrunn av et syn. Ja, det kan være at folk endrer syn, det kan skje. Men jeg tror ikke det er stor sjanse for det, sier Ropstad.