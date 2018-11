HVEM BESTEMMER? Marthinsen spurte statsministeren om svar på abortspørsmål. Helseminister Bent Høie svarte. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Høie svarer for statsministeren på abort-spørsmål. – Feigt, sier Marianne Marthinsen

Helseminister Bent Høie (H) unngår å svare på Marianne Marthinsens (Ap) spørsmål om hvor lenge et barn må leve etter fødselen for å være «levedyktig».

Marthinsens reagerer på at hennes personlige abort-spørsmål til statsministeren ble besvart av helseminister Bent Høie (H).

– Hun gjemmer seg bak helseministeren og jeg syns det er feigt. Hun kan ikke sette i gang dette og så løpe å gjemme seg bak helseministeren, sier Marthinsen til VG.

Høie sendte onsdag et skriftlig svar til Stortinget på Marthinsens spørsmål til statsministeren, som har åpnet for å forhandle om den omstridte paragraf 2c med en formulering der det heter at abort kan innvilges om fosteret ikke er levedyktig.

«Hennes spørsmål ikke er relatert til gjeldende abortlov. Regjeringen har ikke et arbeid på gang med å endre dagens lov. Det er en politisk diskusjon i forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger», skriver Høie.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Han svarte og det er et latterlig svar han serverer meg. Det han skriver er at mine spørsmål ikke er relevante for dagen abortlov. Selvsagt er de ikke det, fordi dagens abortlov gir kvinnen rett til å avslutte svangerskapet om hun bærer på alvorlig sykt barn, sier Marthinsen og fortsetter:

– Det er min klare oppfordring at statsministeren nå kommer på banen. Hun må klargjøre hva hun faktisk mener og hva hun er villig til åpne for. Det er Erna Solberg som skal forhandle med KrF og det er hun som har lagt abortloven i forhandlingspotten.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor, skriver i en tekstmelding til VG at det er Bent Høie som fortsatt skal svare på denne type spørsmål.

– Stortingets spørsmålsinstitutt er ikke til for stille spørsmål om partiers programbehandling og forhandlinger, men regjeringens politikk og saksbehandling. Spørsmålet er oversendt helseministeren i tråd med vanlig praksis, sier Alstadsæter til VG.

Ap-politikeren viste til at hun selv mistet et alvorlig sykt barn da det var 15 måneder gammelt.

– Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres, og hva mener statsministeren med begrepet «levedyktig»? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig? spurte Marthinsen.

Kvinner må stakkarsliggjøre seg selv

– Høie skriver at de skal sikre kvinners rettigheter og muligheten til å få abort i situasjonen som jeg beskriver. Jeg er klar over at det er andre paragrafer i abortloven som vil kunne åpne for abort når du bærer på et alvorlig sykt barn. Men hva slags grunnlag får kvinnene lov til å ta abort på da?

– For min del måtte jeg ha overbevist nemnda om at dette takler jeg ikke, at dette har jeg ikke ressurser til å håndtere. Så tror jeg nok at nemnda i de aller fleste tilfeller ville ha kommet til at jeg kunne avslutte svangerskapet. Problemet er da at dette ikke ville ha vært min avgjørelse.

– Da ville jeg fått innvilget abort på bakgrunn av at jeg ikke var i stand til å håndtere et alvorlig sykt barn og ikke som følge av muligheten til å avslutte svangerskapet fordi barnet er alvorlig sykt.

– Jeg mener at det er å plassere skyld og skam på kvinnen på en måte som er helt uhørt. Og det i en situasjon som allerede er utrolig vanskelig for kvinnen. Resultatet er at kvinner må stakkarsliggjøre seg selv, sier Marthinsen.

«Gjenstand for forhandlinger»

Høie påpeker at det ikke er Høyres politikk å endre paragraf 2c, som av kritikerne omtales som Downs-paragrafen eller sorteringsparagrafen, men bekrefter at det kan bli gjenstand for forhandlinger.

Forhandlingene vil dreie seg om å fjerne «det diskriminerende elementet» i loven, påpeker han, og gjentar at man da samtidig må styrke vektleggingen av kvinnens situasjon.

– Som Erna Solberg sa i NRK Debatten torsdag 1. november, vil det bety at i praksis vil kvinnene som søker abort etter 12. uke, i like stor grad som i dag få innvilget det i fremtiden. Det vil også gjelde i slike situasjoner som Marthinsen tar opp i sitt spørsmål, skriver han.