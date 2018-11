MANGLER FOLKELIG STØTTE: Bare 16 prosent av velgerne vil ha endringer i abortloven, slik KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad vil kreve av de tre regjeringspartiene når de starter forhandlinger om få dager. Foto: Tore Kristiansen

Ny måling: Klart nei til abortlov-endringer

2018-11-09

Velgerne avviser blankt KrFs krav om endringer i abortloven. To av tre velgere sier nei, viser en fersk måling som Respons Analyse har foretatt for VG.

Publisert: 09.11.18 09:16

68 prosent av velgerne svarer at de stiller seg negative til spørsmål om endringer i abortloven. Bare 16 prosent av folket er positive til å endre loven.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har heller ikke enstemmig støtte fra sine egne velgere i kravet til endringer:

I KrF er 53 prosent positive, mens 31 prosent er negative til å endre loven og stramme inn retten til abort etter 12. svangerskapsuke, slik KrF krever.

Ropstad har tidligere sagt at KrF ønsker å fjerne eller endre paragraf 2C i abortloven, som åpner for abort etter 12. svangerskapsuke der «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Diskriminerende

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg mener at formuleringene i bestemmelsen er diskriminerende , og har åpnet for at KrF kan få være med å endre lovteksten.

Det har lederne i Frp og Venstre avvist. Det samme har Unge Høyre – leder Sandra Bruflot.

I alle de andre partiene enn KrF, sier flertallet av velgerne blankt nei. Motstanden mot endringer er størst blant SVs velgere hvor 83 prosent er negative til endringer. I AP er 78 prosent imot. mens blant Rødt og Venstres velgere er det 74 prosent som stiller seg negative til lovendringer.

– Sterkt signal

Feminist og forfatter Susanne Kaluza synes resultatet av VGs undersøkelse bør være en vekker for både KrF og Høyre.

– Dette sender et sterkt signal som de politiske lederne for spesielt Høyre og KrF må ta med seg inn i regjeringsforhandlingene. Jeg setter min lit til at kloke folk i Høyre, Venstre og Frp vil få statsministeren og helseministeren på bedre tanker og samtidig sørge for et løft for familier med pleietrengende barn, sier Kaluza til VG.

For fem år siden medvirket hun til at regjeringen snudde og droppet forslaget om å la fastleger få reservere seg mot å henvise kvinner til selvbestemt abort. Dette forslaget kom også på initiativ fra KrF.

Nå er hun på nytt klar for å demonstrere – denne gang mot endringer i abortloven.

Uenige med Erna

Også Høyres velgere er uenig med statsminister Erna Solberg (H), som før KrF-landsmøtet sa seg villig til å diskutere endringer i loven med KrF.

Bare 20 prosent av hennes egne velgere er positive til dette, mens 65 prosent er enige med Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, og avviser endringer.

– Tallene viser at Høyres velgere vil ha Høyres politikk, som er at abortloven skal ligge fast, kommenterer Sandra Bruflot.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 1000 velgere over 18 år, som er foretatt mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

VG har de siste dagene vist at det også er stor motstand mot abort-endringer blant sentrale politikere i Høyre.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK torsdag at han forutsetter at stortingsgruppene i de tre regjeringspartiene lojalt stemmer for en ny regjeringsplattform om KrF blir enige med de tre regjeringspartiene.

– Hvis vi går inn i en regjeringserklæring med andre partier, så forventer vi at andre partier følger opp. Hvis ikke er det ikke noe poeng i å ha en erklæring, sa han.