FRP-NESTLEDER: Sylvi Listhaug. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Listhaug om abortsaken: – Et samvittighetsspørsmål

INNENRIKS 2018-11-06T11:16:15Z

Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil ikke garantere støtte til en abortavtale med KrF, sier hun til Bergens Tidende.

– Abort er et samvittighetsspørsmål. I Frp er regelen at stortingsrepresentantene står fritt i samvittighetsspørsmål, sier Sylvi Listhaug til Bergens Tidende .

Denne uken starter samtalene mellom Solberg-regjeringen og KrF, som fredag stemte for å sondere mulighetene for å gå inn i dagens regjering. Øverst på kravlisten står trolig endringer i dagens abortlov.

Selv om partiene blir enige om en endring, kan flertallet i Frps stortingsgruppe altså stemme imot denne endringen.

Sier ikke egen mening

KrF ønsker å få fjernet paragraf 2c i abortloven , som omhandler abort av fostre med alvorlig eller arvelig sykdom og tilstander, deriblant Downs syndrom. Før partiet gikk inn for dagens regjering, gjorde Erna Solberg det klart at Høyre er villig til å forhandle om endringer.

I likhet med Siv Jensen sier Listhaug at abortloven står fast, men hun ønsker ikke å si til Bergens Tidende hva hun selv skal stemme.

– Nei, jeg kommer aldri til å si det, da blir det himla spetakkel enten det er på den ene eller andre siden. Vi skal ha forhandlinger, og da vil ikke jeg starte dem med hva jeg mener, sier hun til avisen.

I en kommentar til VG sier Listhaug:

– Jeg har ingenting å tilføye denne saken utover det partileder Siv Jensen allerede har sagt.

Helseministeren vil ha ned aborttallene

Også helseminister Bent Høie (H) har åpnet for å endre ordlyden i abortloven som omhandler senaborter.

Mandag uttalte Høie at han som homofil forstår hvorfor mennesker med Downs syndrom opplever dagens abortlov som diskriminerende .

– Dagens lov sier at deres liv i seg selv er grunnlag for abort. Jeg er enig med dem i at det gjør loven diskriminerende. Jeg er selv i en situasjon der jeg tilhører en minoritet og vet hvordan det oppleves når en side av deg brukes til å definere hele deg.

Uttalelsen har fått Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, til å reagere.

– Bent Høie har ikke peiling på hva dette handler om. Det viser det uverdige utspillet hans. Denne sammenligningen med homofile og mennesker med downs, er helt forkastelig, og ikke en norsk statsråd verdig, sier Trettebergstuen, som selv er lesbisk.