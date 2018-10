Hareide før skjebnemøte i Buskerud: - Mer krevende enn vi trodde

INNENRIKS 2018-10-22

NORESUND (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide lover fylkene full suverenitet til å velge delegater som de selv vil, etter mandagens krisemøte.

Publisert: 22.10.18 18:02 Oppdatert: 22.10.18 19:01

Frontene i KrF er blitt hardere.

KrF-medlemmer i Hedmark, Buskerud og Finnmark skal i kveld avgjøre hvor de står og hvem som blir delegater på det avgjørende landsmøtet 2.november. Så langt ligger Hareide kraftig under .

– Begynner du å frykte at det ikke går din vei likevel?

– Jeg hadde håpet på flere delegater fra Rogaland, men jeg tror dette er åpent. Og jeg er ved godt mot for at det går an å vinne 2. november, sier Hareide til VG.

Det sier han etter nok et dramatisk døgn i partiet - og et krisemøte.

Overlegen borgerlig støtte i Rogaland

Hareide gikk i helgen på et kjempenederlag i Rogaland KrF , der 15 av fylkets 16 ble «blå». Dette skjedde til tross for at en votering på møtet viste mye større støtte til Hareide.

På kort tid kalte Hareide inn til et krisemøtet i landsstyret til KrF mandag. Flere kom med kraftige reaksjoner på at det skulle være et hastemøte midt i valgprosessen.

Fylkeslederen var Buskerud er en av dem;

– Å forsøke å endre spillereglene når prosessen allerede er i gang, synes jeg er en utidig innblanding. Det vil forrykke hele prosessen dersom de skulle vinne frem, sier Hege Irene Fossum til VG.

Minst fire av seks «blå» i Buskerud

På vei inn i møtet i Buskerud gjør Hareide det klart at han ikke skal overstyre hvordan fylkene velger sine delegater. I Buskerud ligger det an til å bli minst fire «blå» delegater.

– Fylkesårsmøtene er suverene på hvordan de håndterer dette, sier Hareide, til pressen.

– Vi har hatt en runde på at vi ønsker å sikre størst mulig legitimitet til det valget som tas 2. november. Både de av oss som kan tape og de av oss som kan vinne, ønsker at vi skal gå videre som samlet lag, sier Hareide til VG.

Han innrømmer at de ikke hadde forutsett hvor vanskelig denne prosessen ville bli for partiet. Debatten i KrF har blitt stadig hardere den siste uken.

– Denne prosessen er mer krevende enn vi trodde. Det er noen ting vi burde forutsett bedre, vi burde forberedt organisasjonen vår bedre. Men ut fra hvor voldsomt dette er for partiet, synes jeg det går bra, sier Hareide til pressen.

I Noresund holdt nestleder Kjell Ingolf Ropstad og partileder Hareide begge engasjerte innlegg - mot hverandre.