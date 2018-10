Erna Solberg: Keshvari må rydde opp

INNENRIKS 2018-10-18T09:53:05Z

BRUSSEL (VG) - Han må rydde opp og Stortinget må rydde opp, sier statsminister Erna Solberg (H) i sin første reaksjon på Frp-politikerens udokumenterte reiseregninger.

Publisert: 18.10.18 11:53 Oppdatert: 18.10.18 12:24

Hun presiserer at hun er regjeringssjef, og at dette er Stortingets ansvar.

På spørsmål fra norske journalister i Brussel om det berører regjeringen, svarer hun at det tror hun ikke, siden dette er en enkelt representant, og ikke representativt for politikerstanden.

Har du tips i saken? Kontakt oss her .

Jensen: – Uakseptabelt

Jensen sier torsdag til Aftenposten , som onsdag kveld publiserte en omfattende sak om Keshvaris reiseregninger over flere år, at de falske reiseregningene er et alvorlig tillitsbrudd. Saken beviser at den profilerte Frp-politikeren har sendt inn regninger for perioder han beviselig befant seg i Oslo.

– Dette er helt uakseptabelt og et alvorlig tillitsbrudd. Dette er et svik mot den tilliten han er vist som stortingsrepresentant og Frp-politiker, sier Jensen til avisen.

Hun legger vekt på at hun setter pris på at Keshvari har lagt seg flat etter avsløringen. Hun sier også at partifellen tas vare på mens partiet rydder opp i saken.

– Jeg mener politikere skal behandles som folk flest, men det er Stortinget som må ta den beslutningen basert på hvordan de vurderer saken. Denne saken får konsekvenser for Mazyar Keshvaris politiske karriere. Som politiker er du avhengig av tillit. Den tilliten har Mazyar Keshvari misbrukt. Men dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari, sier Jensen.

Hun konkretiserer ikke overfor avisen hvilke konsekvenser saken vil få for Keshvari.

Gir en uforbeholden unnskyldning

Keshvaris advokat, Arve Lønnum, har sendt en uttalelse på vegne av Keshvari:

«Ved en rekke anledninger har han levert feil reiseregninger til Stortingets administrasjon, og fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Han vil ikke gjøre noe forsøk på å forsvare og bortforklare dette og gir en uforbeholden unnskyldning. Han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget av dette. Han beklager dypt overfor både partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere for feilene han har begått og misbruket av tilliten han har fått».

Ikke trukket seg

Keshvari sitter som leder av Oslo Frp, hans partifeller der tar saken tungt.

– Vi er lei oss på vegne av Oslo Frp, og syns dette er fryktelig trist og alvorlig. Samtidig er vi opptatt av å ivareta ham som person, sier Tone E. Ims Larsen til VG. Hun har sittet som fylkesleder i Oslo Frp siden Keshvari ble sykemeldt tidligere i oktober.

Hun forklarer at Aftenpostens avsløring er kommet som et sjokk for dem, og sier at dette ikke var noe de visste om da han ble sykemeldt.

– Dette håndteres av organisasjonsutvalget og stortingsgruppen. Jeg er leder inntil annen beskjed er gitt. Han har ikke trukket seg, så jeg får bare avvente og se hva som skjer, sier hun.