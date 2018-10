SKVIS: Knut Arild Hareide har gitt KrF et tydelig råd om å gå i regjering med Ap og Sp. Lørdag skal Rogaland KrF velge om de vil følge det rådet. Foto: Espen Breivik

KrF-topper krever tydelig svar: Går du av om du taper, Knut Arild?

Et stadig sterkere press bygger seg nå opp internt i KrF for å få svar på det hele partiet lurer på: Går Knut Arild Hareide av som leder hvis han taper på landsmøtet?

KrF-lederen har hittil nektet å si offentlig det samme som han i forrige uke sa til KrFs sentralstyre bak lukkede dører, nemlig at partiet må se seg om etter en ny leder hvis landsmøtet går inn for å gå inn i Erna Solbergs regjering.

Lørdag går det første, avgjørende skjebnemøtet i KrF av stabelen. Da skal KrF Rogaland, som første fylke, velge hvem som skal sendes på landsmøtet.

Fylkeslederen der ber Knut Arild Svare på om han blir sittende hvis han taper på landsmøtet 2. november.

– Knut Arild må avklare om det er riktig at han vil gå av hvis hans forslag ikke vinner frem. Hvis han har gitt denne beskjeden til partiets øverste organ, så synes jeg det er naturlig at også alle andre delegater får vite om det, når det først har lekket ut, sier Odny Helen Turøy til VG.

Det samme mener Finnøy-ordfører Henrik Halleland.

– Ja, det må han nesten gjøre. Det blir uryddig når Hareide først sier at dette ikke er et lederspørsmål, så kommer dette rett før flere fylkesårsmøter, blant annet her i Rogaland, der vi skal diskutere dette uten å vite, sier Halleland.

Ber om avklaring hvis Hareide har snudd

Knut Arild Hareide sjokkerte deler av partiet med sitt råd om å gå i regjering med Ap og Sp. NRK skrev torsdag kveld at Hareide ikke vil fortsette som leder hvis partiet stemmer ham ned 2. november og heller går i regjering med H, V og Frp.

Spørsmålet kom opp på KrFs sentralstyremøtet i forrige uke, bekrefter også VGs kilder. På direkte spørsmål fra et sentralstyremedlem, svarte Hareide ifølge VGs kilder at det ikke var naturlig at han ledet partiet om de gikk til høyresiden.

KrFs parlamentariske nestleder ber om en avklaring på om det stemmer. Hans Fredrik Grøvan var ikke i sentralstyremøtet, og sier partiet – helt til de får beskjed om annet – må forholde seg til at Hareide fortsetter uansett.

– På landsstyremøtet forsikret han at han ville fortsette som partileder uansett resultat på landsmøtet, sier Grøvan.

– Dersom han nå har endret syn, og ikke lenger står for det han sa på landsstyremøtet, bør han gi tydelig beskjed om det. Det forutsetter jeg at han gjør, sier Grøvan.

Knut Arild Hareide kommer fredag ikke med en avklaring.

– Det blir feil å kommentere spekulasjoner og interne møter. Det jeg har vært opptatt av er at lederspørsmålet ikke skal skygge over veivalget. Vi skal stå som et samlet lag også etter 2. november, skriver Hareide i en sms til VG.

– Håper han tenker seg om en gang til

Rogaland har en av de største delegasjonene til KrFs landsmøte – hvor 190 delegater avgjør om Erna Solberg skal felles som statsminister. VGs oversikt viser nå at siden som vil beholde henne leder.

– Jeg håper han tenker seg om en gang til. Hvis landsmøtet kommer til noe annet enn det han ønsker, så kunne han ha fungert som brobygger for oss, sier Turøy, fylkeslederen i Rogaland.

Fylkeslederne i Akershus og Hedmark skal begge stemme med Hareide på landsmøtet, men vil ikke kreve en avklaring.

– Jeg tenker at han skal ha ros for at han ikke ville legge press på landsmøtet. Offentlige løfter fra Hareide om å bli sittende eller trusler om det motsatte tror jeg ikke de har behov for, sier Arne Willy Dahl i Akershus.

– Nå gir han et råd, og hvis landsmøtet gjør motsatt av hans råd, tar han konsekvensen av det. Jeg tror mange, om ikke alle, skjønner det, sier Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark.

– Vi stoler på det han har gitt uttrykk for – at han er med videre. At vi sammen skulle ta prosessen, så skulle vi gå videre alle sammen, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder.