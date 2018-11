BAK SPAKENE: Finske Iltalehti skriver at piloten satt bak spakene da politiet kom for å gjennomføre alkotest. Foto: Jan Ovind

Norwegian-pilot tatt i promillekontroll

INNENRIKS 2018-11-02T22:48:37Z

Piloten skulle fly Norwegians passasjerer dra Helsinki til Dubai. Han ble stanset av politiet som gjennomførte en promillekontroll.

Publisert: 02.11.18 23:48

– Det stemmer at det har blitt gjennomført en promillekontroll på Helsinki flyplass. En av våre piloter måtte ta en ekstra sjekk med politiet, som gjorde at han ble tatt av flygingen. Han har ikke blitt siktet for noe, sier Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian .

Den finske avisken Iltalehti skriver ifølge VGs kilder at piloten satt bak spakene og hadde ønsket passasjerene velkommen da politiet kom om bord. Avisen skriver at hele besetningen måtte blåse og at passasjerene var vitne til at piloten ble ført vekk av politiet. Det er ikke kjent om han var ruset på alkohol eller andre rusmidler.

Flyet skulle fly fra Helsinki sent i ettermiddag. Politiet skal ha testet besetningen rundt klokken 18.40. En time senere hadde flyet ikke tatt av.

Astrid Mannion-Gibson bekrefter forsinkelsen.

– Dette har ført til en forsinkelse for passasjerene som skulle fra Helsinki til Dubai, men sikkerheten til våre passasjerer og kolleger kommer alltid først. Av hensyn til vår kollega kan vi ikke kommentere saken ytterligere og det ber vi om forståelse for, sier Norwegians talsperson.