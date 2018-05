GLADNYHET: Vennesla Drill fikk mandag den glade nyheten om at de får være med å gå i skoletoget på 17. mai, etter at 17. mai-komiteen ombestemte seg. Foto: Frida Neverdal

Drilltroppen i Vennesla ble droppet fra 17. mai-toget - nå får de gå likevel

Publisert: 01.05.18 21:20

For to uker siden fikk Vennesla Drill den overraskende beskjeden om at de ikke kunne delta i 17. mai-toget. Nå har 17. mai-komiteen snudd.

I en pressemelding skriver 17. mai-komiteen i Vennesla at de har fattet et enstemmig vedtak om at drilltroppen får være med å gå i 17. mai-toget likevel.

– Så lenge de nå har inngått et samarbeid med Vennesla skolemusikkorps i årets skoletog, i tråd med våre retningslinjer, er vi udelt positive til dette, skriver komiteen.

Mente de gikk for sakte

Den 17. april mottok Vennesla Drill en e-post fra 17. mai-komiteen om at de ikke kunne delta i årets 17. mai-tog . På spørsmål om hvorfor, fikk de til svar at de hadde gått for sakte året før.

Komiteen ønsket ikke å besvare spørsmål fra VG, men skrev den gang i en pressemelding at de sto fast ved beslutningen:

– Drillens oppvisning førte til at hele skoletoget brukte to timer på toget, istedenfor én og en halv time. Begge korpsene som gikk bak dem skulle videre for å spille i henholdsvis Øvrebø og Åseral, og fikk store problemer med å rekke dette.

Nå har komiteen ombestemt seg, og ønsker troppen velkommen til skoletoget. De understreker likevel at det er viktig å ta hensyn til alle arrangementene denne dagen.

– Drilltroppen skal vektlegge korpsdrill og ikke ha et program som er til hinder for togets fremmarsj, skriver de.

– Veldig klar for å gå i tog!

Trener for Vennesla Drill, Sofie Neverdal Olsen, er glad for at 17. mai-komiteen nå har snudd.

– Vi setter veldig stor pris på at de tok en revurdering, og lot oss gå i toget. Men vi skulle virkelig ønske at vi fikk en permanent løsning på dette. Dette vedtaket gjelder bare for i år, sier hun.

Hun understreker likevel at drilltroppen er glad for at de får være med.

– Nå er vi veldig klar for å gå i tog!