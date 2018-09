SKUFFET: Hermann Kopp (H) kaller kontrollrutinene i Bymiljøetaten for «fraværende». Foto: Frode Hansen, VG

Kunstgress-skandalen: – Det skal ikke være dyrere i Oslo enn andre steder

INNENRIKS 2018-09-03T18:08:37Z

Høyres Hermann Kopp mener kunstgressbaner i Oslo er dyrere enn andre steder i landet, og lurer på hvorfor. Fordi det er mer slitasje, svarer byråden.

Publisert: 03.09.18 20:08

VG avslørte lørdag at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner, til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017. Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll.

– Dette vitner om totalt manglende oppfølging av etatsledelsen. De har vist veldig dårlig skjønn, sier bystyremedlem Hermann Kopp (H).

Han har tidligere vært leder av Oslo fotballkrets og medlem av lovkomiteen til Norges Fotballforbund.

– Jeg har hatt mistanke om dette lenge, når man har sett hvor dyrt det er å bygge kunstgressbaner i Oslo. Det skal ikke være dyrere i Oslo enn andre steder, fortsetter han.

Og nettopp dette utfordret han idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på i mai.

Mener Oslo-baner er mer i bruk

Hansen forklarer i sitt skriftlige svar til Kopp at rehabilitering av en kunstgressbane i Oslo innenfor kostnadsrammen i kunstgresshåndboken er «svært sjelden, da det ofte er forhold ved banene som medfører betydelige ekstrakostnader».

Hun skriver også at Bymiljøetaten fant større prisavvik enn normalt på enkelte baner fra 2016, da man sammenlignet med avtalte priser i kontrakten.

– Denne saken har vist at noen ønsket å lure kommunen, og det har de klart. Det er jo ikke bra at de har klart det, sier hun til VG.

– Du skal tidligere ha hevdet at kunstgressbanene i Oslo er dyrere fordi de er bedre enn andre steder i landet. Stemmer dette?

– Jeg vet at vi må bygge baner som er mer robuste fordi baner i Oslo har mer bruk enn andre steder. Og når vi rehabiliterer er det naturlig at vi må gjøre større inngrep på slitte baner, sier byråden og legger til at ikke alle baner er sammenlignbare.

Har du tips, kontakt VGs journalister her.

Reagerer på «monopol»

Kopp er også kritisk til at de samme to entreprenørene har fått avtale etter avtale med kommunen, gjennom flere tiår.

– Det er ikke bra at noen få firmaer nærmest har monopol på hver eneste leveranse. Så vidt jeg vet har disse leverandørene levert tjenester i cirka 20 år. Hvis det er tilfelle, bør man iblant foreta noen kontroller. Det er greit å bygge tillit, men man behøver ikke å være dum, sier han.

Ifølge Kopp er det ikke bare Bymiljøetaten som sliter med mangel på kontroll.

– Dette gjelder dessverre en stor del av kommunallandskapet. Det er en ukultur som har fått lov til å feste seg. Varsellampene burde ha blinket for lenge siden, sier Kopp.

Bekymret

Eirik Lae Solberg, leder for Oslo Høyres bystyregruppe og leder av miljø- og samferdselskomiteen, sier han vil konfrontere byråden i neste komitémøte.

– Det må bli slutt på at Oslo kommune betaler mer enn vi trenger for kunstgressbaner. Barn og ungdom kunne fått mange flere kunstgressbaner hvis kostnadene hadde vært på et riktig nivå og på linje med andre store byer, sier han.

– Høyre har en stund vært bekymret for de høye kostnadene ved kunstgressbaner, men våre bekymringer har ikke blitt tatt på alvor. Det er svakt at Ap-byrådet først nå, etter at svindelen er avdekket, reagerer på dette, fortsetter han.

– Har vært mulig å svindle oss

– Vi har sørget for flere viktige og konkrete endringer som gjør at Bymiljøetaten nå jobber målrettet med bedre styring og kontroll, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen til VG.

Hun forteller at det var nye tiltak fra 2016 som førte til gransking og avdekking av overfaktureringen.

– Det er jeg glad for at blir belyst. Helt fra min første periode i bystyret, fra 2003, har det vært påstander om at Oslo bygger dyrere idrettsanlegg enn resten av landet. Nå viser sammenligning med kunstgresshåndboken at det ikke nødvendigvis er dyrere, men likevel har det vært mulig å svindle oss, sier hun.

Byråden sier de holder på å snu alle steiner for å se om dette har pågått over mange år.

– Kunne Oslo kommune bygget flere baner, hadde det ikke vært for overfakturering?

– Det er for tidlig å si, før vi kjenner omfanget, sier hun.

Sørget ikke for billigst mulige baner

Også direktør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven forteller til VG at etaten har skjerpet inn rutinene og økt kontrollen siden 2016, og at ansettelsen av seksjonslederen som varslet var en del av dette arbeidet.

– Har Bymiljøetaten gjort nok for å sørge for at kunstgressbaner i Oslo blir bygget og rehabilitert billigst mulig?

– Det er jo et godt spørsmål, og det håper jeg jo inderlig at vi gjør. Men denne saken viser jo at vi i 2016 ikke gjorde det. Også håper jeg vi gjør det nå. Men i alle byggeprosjekter, er det et nitid arbeid å følge opp entreprenører, sier Robsahm Kjørven.