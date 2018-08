NYFRISERT: Knut Arild Hareide ble klippet av frisør Ann Marita Isaksen i Arendal foran kveldens partilededebatt på NRK TV. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

KrF-Hareide: Er ikke på regjeringsjakt

Publisert: 14.08.18 17:30

ARENDAL (VG) Foran høstens første duell mellom partilederne, og høyt sikkerhets-press på regjeringen, avklarer KrF-leder Knut Arild Hareide at han ikke er på regjeringsjakt denne høsten.

Etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til TV2 tidligere i sommer at dersom flertallet i Stortinget svinger, så vil Ap være klar til å danne regjering.

Med to store sikkerhetssaker som bakteppe - Riksrevisjonens svært alvorlige rapport om objektsikring og eks-statsråd Per Sandbergs sikkerhetsbrudd og avgang mandag - starter den politiske høsten med partilederdebatt på NRK i Arendal tirsdag kveld.

Men et regjeringskifte avhenger av at KrF bytter side og stemmer med de rødgrønne for å felle Solberg-regjeringen.

Det vil neppe skje, ifølge Hareide, kort tid før partilederdebatten starter:

Ikke på jakt

– Vi går inn i disse sakene, men vårt utgangspunkt er ikke at vi går på regjeringsjakt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

– Så kan en aldri konkludere på forhånd, legger han til etter en halvtime i frisør-stolen hos frisøren Ann Marita Isaksen i Arendal.

Uten KrFs støtte vil Ap og Jonas Gahr Støre ikke kunne felle Solberg-regjeringen og overta regjeringsmakten.

– Men kommer det andre saker på Stortinget i høst som er store nok til at regjeringen skal leve farlig?

– Av de sakene jeg ser for meg i høst, er rapporten om objektsikring den saken som legger størst alvor over Stortinget, svarer Hareide.

Sandberg: Ikke samme alvor

KrF-lederen varsler også at Sandberg-saken neppe vil utløse noen krisestemning i Stortinget i høst:

– Nå har Sandberg-saken fått sin avslutning, og vi har behov for å få besvart noen flere spørsmål fra regjeringen. Men den har ikke den samme alvorsgraden som den andre saken. Sandberg-saken handler om noen regelbrudd, men er et enkelttilfelle, sier Hareide.

Det er Riksrevisjonens gransking av objektsikring som vil bli høstens store sak, spår altså KrF-lederen. Hans partifelle Hans Fredrik Grøvan har beskyldt regjeringen for å gi et «sminket bilde» av tilstanden når det gjelder terrorsikring.

– Riksrevisjonen uttalte at saken var «svært alvorlig», den strengeste formen for kritikk som revisjonen kan komme med. Det er mange spørsmål som henger. Så får vi høre hva statsministeren sier i Stortinget 27.august, før vi trekker noen endelig konklusjon, sier han.

Hareide sier at kontroll-saken handler om både Solberg-regjeringen og Stoltenberg-regjeringens håndtering av hvordan samfunnet beskytter spesielt utsatte og følsomme objekter.

– Det er spesielt alvorlig at etatene som skal samarbeide, Forsvaret og politiet, ikke har klart å koordinere seg bedre, legger han til.