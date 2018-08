SNAKKER UT: Bahareh Letnes snakker ut som Iran-turen til den persiske TV-kanalen Bayan. Foto: Bayan, Youtube

Letnes til persisk TV: - Sandberg varslet ikke SMK om turen i frykt for å få nei

Publisert: 14.08.18 12:52 Oppdatert: 14.08.18 14:40

INNENRIKS 2018-08-14T10:52:45Z

Bahareh Letnes sier i et intervju med den iranske TV-kanalen Bayan at Per Sandberg ikke varslet Statsministerens kontor om Iran-turen fordi det var stor sannsynlighet for å bli nektet å reise.

I intervjuet med den kjente journalisten Bijan Forhoodi, forteller Letnes at hun først kom i kontakt med Per Sandberg under et seminar i 2015. Deretter møttes de på en restaurant. I etterkant av det møtet utvekslet de telefonnummer for å holde kontakten.

Saken blir oppdatert!

Letnes beskriver at Sandberg var svært interessert i å lære mer om iransk kultur og samfunn.

– Fordi i Norge er det mange som har et veldig negativt syn på Iran og iranere. Han var ute etter å finne en måte å presentere et riktig bilde av Iran og iranere på.

Varslet ikke

Hun forteller at Sandberg varslet regjeringen om at han var i Iran først etter at han hadde landet.

– Hvis han hadde varslet dette før er det stor sannsynlighet for at han ikke ville fått lov til å reise.

Hun benekter at paret hadde kontakt med offentlige iranske myndigheter under besøket i juli, trass forsøk fra myndighetene på å komme i kontakt, men legger til:

– Vi informerte dem om at han ville komme til Iran i oktober som minister, i dag vet vi at det ikke blir aktuelt i det hele tatt, sier hun og viser til de nye sanksjonene mot Iran.

Sandberg trakk seg fra sin stilling som fiskeriminister mandag 13. august.

Skeptiske til regimet

Selv om Sandberg ved flere anledninger har tatt avstand fra det iranske regimet, har han også snakket varmt om kulturen og folket. Det har ikke falt i god jord hos alle i hans eget parti.

– Iran er sikkert et vakkert land, men det er jo ikke det som er interessant og det vi diskuterer. Vi diskuterer lederskapet, synet på kvinner og straffemetoder som dødsstraff. Man kan ikke misforstå et land som henretter folk, sa Christian Tybring-Gjedde (Frp) til ABC Nyheter etter at Sandberg kom hjem fra den mye omtalte ferieturen som førte til hans avgang som statsråd.

Preget av medieoppmerksomheten

Hun forteller videre at kjæresteparet besøkte hennes familie for å få deres velsignelse og tillatelse for forholdet.

Hun avkrefter på det sterkeste at de møtte med iranske myndigheter.

– Det går mye rykter om dette, men det finnes ingen bevis og alt er tomme rykter, sier Letnes.

Hun sier at de er blitt sterkt preget av den store medieoppmerksomheten rundt saken. Hun sier de to er blitt sterkere sammen.

– Og jeg er blitt rørt av at en minister forlater posten sin på grunn av meg . Og jeg merker virkelig at han gjør sitt beste for å fortelle sannheten og for å forsvare meg.

Intervjuet med Bahareh Letnes ble lagt ut på Youtube av kanalen Radio Rap. Det ble tatt opp samme dag som Letnes’ kjæreste, Per Sandberg, gikk av som fiskeriminister og første nestleder i Fremskrittspartiet.

Letnes er av iranske bakgrunn, men er nå norsk statsborger. 28-åringen fikk avslag på asylsøknaden tre ganger før hun fikk innvilget opphold, ifølge NRK. Hun dro fra hjemlandet etter at det kom henne for øret at faren hadde planer om å tvangsgifte henne bort til en eldre mann.

Letnes og Sandberg har tirsdag ettermiddag invitert til pressekonferanse, der de vil fortelle sin opplevelse av saken. Det er ventet at pressekonferansen vil finne sted rundt kl 18.