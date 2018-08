KRITISERT: Fiskeriminister Per Sandberg har de siste dagene blitt hardt kritisert for sitt forhold til Iran. Foto: Mattis Sandblad

Regjeringen bekrefter: Per Sandberg deltok i feiring av islamsk revolusjonsdag

Publisert: 08.08.18 21:41 Oppdatert: 08.08.18 22:33

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at det var statsråden Per Sandberg (Frp) som takket ja til invitasjonen fra Irans ambassade.

Det skriver Filter Nyheter . Kjæresten Bahareh Letnes var også tilstede på feiringen på den iranske ambassaden, ifølge departementet.

Feiringen var lagt til et leid selskapslokale på Akershus festning den 8. februar i år. Per Sandberg var invitert av den iranske ambassaden og deltok offisielt som statsråd. Nasjonaldagen markerer seieren for den islamske revolusjonen i Iran som innførte et konservativt, islamsk regime i landet.

I tillegg til at han var på feiringen av nasjonaldagen offisielt som statsråd, har Per Sandberg ved to andre anledninger deltatt på iranske arrangementer.

3. oktober i fjor deltok Sandberg sammen med Letnes på et møte hvor det ble vurdert å starte en ny venneforening for Iran og Norge. Her deltok Sandberg som 1. nestleder i Frp. I tillegg feiret han persisk nyttår i mars som privatperson.

Ikke journalført

Aftenposten skriver onsdag kveld at invitasjonen ikke var journalført hos Nærings- og fiskeridepartementet. Ifølge Kristine Foss i Presseforbundet kan dette være et brudd på journalføringsplikten i offentlighetsloven.

Utenriksdepartementet opplyser til Filter Nyheter at UD var representert på mottakelsen på embetsnivå, med personer fra den aktuelle fagavdelingen.

Nærings- og fiskeridepartementet sier at ikke alle invitasjoner blir journalførte. Ifølge dem blir de bare journalført hvis invitasjonen generer saksbehandling, for eksempel om statsråden skal holde tale, innledning eller lignende.

– Om ikke statsråden har noen rolle utover det å dra dit så har praksis vært at det ikke journalføres, sier pressekontakt Halvard Wensel til Aftenposten.

Forsker: - Politisk feiring

Til Filter Nyheter forklarer NUPI-forsker Kjetil Selvik at markeringen av den islamske revolusjonen er symbolsk viktig for det iranske prestestyret.

Feiringen markerer tiden fra Ayatollah Khomeini kom tilbake til hovedstaden Teheran 1. februar 1979 til den siste statsministeren under Shah-styret, Shapour Bakhtiar, gikk av og flyktet til Paris.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International ble tusenvis av politiske motstandere av regimet henrettet under og etter revolusjonen.

Per Sandberg har flere ganger sagt at han tar avstand fra det autoritære regimet i Iran, til tross for at han deltok på feiringen i februar:

«Iran er et prestestyre som forfekter islamistisk styresett som jeg tar klart avstand fra. Forfølgelse, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkastelig», skrev Sandberg i en kronikk i forige uke.