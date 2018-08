DREPT: Sunniva Ødegård ble bare 13 år. Foto: PRIVAT

Sunniva-drapet: Dette er de ubesvarte spørsmålene

Publisert: 05.08.18 10:01

INNENRIKS 2018-08-05T08:01:28Z

JÆREN (VG) Dødsårsak, motiv og potensielle vitner. Dette er de ubesvarte spørsmålene etter drapet på Sunniva Ødegård (13).

Det var natt til mandag 30. juli Sunniva Ødegård ble funnet død på en sti noen hundre meter fra hjemmet sitt.

Obduksjonsrapporten konkluderer med drap.

En 17 år gammel gutt fra Varhaug er siktet og nå overført til Bjørgvin fengsel i Bergen.

Avbrøt avhør

17-åringen har avbrutt avhør med politiet og ønsker ikke å forklare seg. Gutten har erkjent at han var på funnstedet den aktuelle kvelden , men nekter for å ha noe med drapet og gjøre.

17-åringen er varetektsfengslet i to uker, med brev- og besøkskontroll, samt medieforbud. Nye avhør er planlagt i Bergen i neste uke.

Dette er de ubesvarte spørsmålene i saken:

Dødsårsaken

Obduksjonsrapporten viser at Ødegård ble drept. Politiet har ikke ønsket å gå ut med detaljer rundt dødsfallet, og kommenterer ikke om 13-åringen hadde noen skader da hun ble funnet.

Motiv

Politiet har uttalt at de ikke har noe bilde av motivet for drapet.

Funnsted og åsted

Politiet mener de vet hva Sunniva døde av og hvor det skjedde, men vil ikke si noe nærmere om dette.

Politiet ønsker ikke å si om åstedet er det samme som funnstedet.

Bevis

Politiet har fortalt at et samlet bevisbilde gjør at de mener de har en styrket sak .

To containere og en kjeller ble onsdag 1. august sperret av. I tillegg sikret politiet seg mulige spor fra to søppelkasser i området.

– I en slik sak kan det være ting som har blitt forsøkt fjernet. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at det er containere som står der nede, og de tømmes av til. For å unngå at vi mister noe som er av interesse for oss, så gjør vi dette, sa etterforskningslederen om årsaken til at politiet rykket ut for å sikre seg spor onsdag formiddag.

Politiet tok seg samme onsdag inn i boligen og garasjen til siktede, og beslagla en grå terrengsykkel . De tok også med seg flere gjenstander fra boligen.

Drapsvåpen

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl vil hverken si noe om dødsårsaken eller om et eventuelt drapsvåpen.

Tidspunkt for drapet

Kvelden Sunniva ble funnet død hadde hun vært på besøk hos en venn. Sunnivas kjæreste hadde møtt kameraten hun var på besøk hos tidligere og visste at hun skulle dit.

Sunniva skal ifølge Stavanger Aftenblad ha snakket med kjæresten på telefonen i 22.30-tiden. Den samtalen ble brutt.

To vitner VG har snakket med, så siktede på sykkel søndag kveld, bare timer før Ødegård ble funnet drept. Et av vitnene forteller at han så ham komme i retning fra funnstedet i «voldsom fart».

Siktedes forklaring

Den siktede står fast på sin første forklaring, som han ga etter at han ble siktet mandag ettermiddag. Ifølge venner av den siktede var han godt likt og hadde mange venner i bygda, men havnet på skråplanet de siste par årene . Oppførselen skal ha forverret seg etter ungdomsskolen.

Paret i 20-årene

Torsdag etterlyste politiet et turgående par i 20-årene som de ønsker å snakke med i forbindelse med drapet på Sunniva Ødegård.

Paret skal angivelig ha gått tur i Kråkevegen på Varhaug mellom klokken 22 og klokken 23 søndag kveld. Den påfølgende natten ble Sunniva Ødegård (13) funnet drept.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl bekrefter til VG at et par i 20-årene har meldt seg, men sier at politiet ikke vet om dette er paret de leter etter. Lørdag ettermiddag kan han ikke fortelle om paret er blitt avhørt.

God oversikt

Etterforskningslederen uttrykker overfor VG at politiet har god oversikt i saken.

– Vi har gitt folk litt fri fordi de har jobbet døgnet rundt. Det er ikke så mye som skjer i helgen, sier han til VG lørdag.

Siktedes forsvarer Tor Inge Borgersen sier til VG at han ønsker ikke å kommentere saken.