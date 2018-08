UTE: Per Sandberg på pressekonferansen etter sin avgang som statsråd mandag ettermiddag, sammen med statsministeren. Foto: Frode Hansen, VG

Kilder til VG: Frykter etterretnings-forsøk mot Sandberg

Publisert: 13.08.18 22:51

INNENRIKS 2018-08-13T20:51:46Z

Frykten for at Per Sandberg (Frp) kan være – eller bli – utsatt for fremmed etterretning, skal være blant grunnene til at Sandberg nå er ute av regjeringen, ifølge VGs opplysninger.

Som statsråd og Frp-nestleder har Sandberg deltatt i utformingen av norsk politikk på aller høyeste nivå. Han har også hatt tilgang til svært sensitiv informasjon om rikets sikkerhet.

Det kan ha gjort ham til et høy-attraktivt mål for utenlandsk etterretning.

VG får bekreftet at fokuset til norske sikkerhetstjenester nå først og fremst er på om Sandberg «har, er, eller kan bli utsatt for fremmed etterretning».

Iran og Kina

De siste månedene har Sandberg gjennomført reiser til Iran og Kina, som sammen med Russland regnes som landene med størst etterretningsaktivitet rettet mot vestlige land.

På begge reisene hadde han med sin tjenestetelefon.

En kilde VG har snakket med på innsiden av norsk sikkerhetstjeneste, sier at man kan legge til grunn at innholdet på telefonen kan ha blitt kopiert av etterretningstjenestene i Iran og Kina.

Denne bekymringen har norske sikkerhetstjenester fortsatt – selv om Sandberg har forlatt regjeringen.

Fulgte ikke sikkerhetsråd

Statsminister Erna Solberg (H) sa mandag at det er flere grunner til at Sandberg ikke lenger er fiskeriminister:

– Per har ikke fulgt de sikkerhetsrådene og rutinene vi har for reiser. Han har heller ikke utvist nødvendig skjønn når det gjelder håndtering av sikkerhet, sa hun.

Sentrale kilder i Frp sier at det var i en dialog med Solberg og Frp-leder Siv Jensen, at Per Sandberg kom til at han måtte trekke seg både som statsråd og nestleder i partiet.

Var ferdig uansett

– Han tok selv beslutningen etter en dialog. Hadde han ikke fattet den beslutningen, ville han måttet fått råd om å trekke seg, sier en sentral kilde til VG.

Med andre ord: Per Sandbergs dager som statsråd var talte uansett.

Sandbergs eget valg om å gå av, gjorde det mulig for Solberg og Frp-leder Siv Jensen å ta noe mer regi over Sandberg-saken før helgen.

Da hadde Sandberg-saken fått bølge gjennom to kaotiske uker, med flere sikkerhetsbrudd, spørsmål om regjeringens syn på Iran, og ikke minst et enormt raseri fra Frps eget grunnfjell.

Sentrale kilder i regjeringsapparatet sier at det var avgjørende å få på plass en ny og permanent fiskeriminister før Sandberg gikk av. Tidlig i helgen fikk derfor Harald Tom Nesvik (Frp) tilbud om å bli Sandbergs etterfølger som fiskeriminister.

Kongen var på Svalbard

At både kong Harald og kronprins Haakon Magnus var på familiereise på Svalbard og ikke kunne holde statsråd på Slottet i forrige uke, var også en faktor, men ikke avgjørende for statsrådsskiftet ikke skjedde før mandag, sier kildene.

Sandbergs frivillige avgang gjorde det også mulig å svare Stortinget på flere skriftlige spørsmål før statsrådsskiftet mandag ettermiddag.

Sandberg måtte selv, etter ordre fra Erna Solberg, erkjenne at han ikke hadde fulgt anbefalingene fra norske sikkerhetsmyndigheter.

I brevet kom det informasjon om et nytt og hittil ukjent sikkerhetsbrudd:

«På reisen til Kina 20. – 28. mai 2018 medbrakte jeg også min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement. Hverken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier», skriver Sandberg.

På pressekonferansen sa Erna Solberg at dette var helt nye opplysninger for henne, sent i forrige uke:

– Det ble vi orientert om i ettertid. Først fikk vi beskjed om at departementet hadde utlevert en reservetelefon for bruk på denne reisen, sa statsministeren.

Tjenestetelefonen skulle ha vært levert inn, sjekket ut og deretter blitt destruert, allerede etter Kina-reisen. Det skjedde ikke.

Erna Solberg bekreftet mandag at hun flere ganger har innhentet vurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste, PST, under håndteringen av Sandberg-saken de siste dagene.

Ingen vei utenom

Flere sentrale Frp-politikere VG snakket med mandag, sier at de ikke så noen vei utenom at Per Sandberg måtte ut av regjeringen.

– Det var kanskje ingen vei utenom. Jeg har vanskelig for å se noen annen utvei, sier første nestleder i stortingsgruppen, Helge André Njåstad til VG.

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Frp, mener også at det måtte ende med en exit for Sandberg nå eller i nær fremtid.

– Jeg er ikke overrasket over utfallet. Han hadde malt seg selv opp i et hjørne som minister. Men han kunne uten tvil ha fortsatt som nestleder frem til landsmøtet. Likevel har han valgt å tre til side. Han setter partiet foran seg selv, sier Leirstein.

– Det var trist at Per Sandbergs politiske karriere skulle ende på den måten. Han har vært en bauta for partiet og seg selv på godt og vondt, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen til VG.

– Var det noen vei utenom at han måtte gå?

– Nei, jeg tror ikke det, svarer Steffensen.