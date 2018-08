Tenåring knivstukket i Bamble

Publisert: 11.08.18 07:03 Oppdatert: 11.08.18 07:30

INNENRIKS 2018-08-11T05:03:44Z

En mann i slutten av tenårene ble knivstukket på Stathelle i Bamble natt til lørdag.



– Melding kom inn til oss først etter at fornærmede ble tatt med til sykehus, men vi har fått navn på en mulig mistenkt og prøver å finne fram til åstedet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, André Kråkenes, til VG 01.30.

Klokken 07.20 melder politiet om at mannen ikke lengre er livstruende skadet, etter at de første meldingene sa at tilstanden hans var kritisk, men stabil.

Tenåringen skal ifølge vitner være stukket i ryggen. Politiet vet ikke hvor mange stikk det er snakk om.

Klokken 02.01 tvitrer politiet at åstedet er lokalisert til å være utenfor en flermannsbolig like ved Eik skole. Klokken 02.24 melder politiet at de har kontroll på en mulig mistenkt.

– Mistenkte er en mann i slutten av tenårene som blir tatt med til undersøkelse og avhør, opplyser Kråkenes.