KJÆRESTER: Per Sandberg bekreftet tirsdag at han er kjæreste med 28 år gamle Bahareh Letnes. Dette bildet ble lagt ut på hennes tidligere åpne Instagram-konto, som har 7000 følgere. Etter at VG skrev om saken, er Instagram-kontoen endret til privat. Foto: Skjermdump Instagram

Sikkerhetsekspert om Sandbergs Iran-reise: – Går imot alle sunne prinsipper

Publisert: 02.08.18 06:21 Oppdatert: 02.08.18 07:08

INNENRIKS 2018-08-02T04:21:05Z

Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), reagerer kraftig på flere aspekter ved Sandbergs Iran-tur. Statsråden burde vite bedre, mener han.

– Det er ikke lett å drive med sikkerhetsarbeid når toppledelsen går imot alle sunne prinsipper. Dette er ikke et eksempel til etterfølgelse hvis man tenker sikkerhet, sier Jack Fisher Eriksen til VG.

Den siste uken har Sandberg fått kritikk for at han ikke hadde informert Statsministerens kontor om Iran-ferien han var på sammen med kjæresten Bahareh Letnes, og for at han reiste med sin egen jobbtelefon.

Onsdag slo statsminister Erna Solberg fast at fiskeriministeren har brutt regelverket , ved ikke å gi beskjed om sin Iran -reise på forhånd. Sandberg har tidligere opplyst til VG at han varslet departementet dagen etter ankomst, og Statsministerens kontor dagen derpå, etter at ferieplanene ble endret fra Tyrkia til Iran.

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv, og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

Han har også avvist at det er problematisk at han reiste sammen med en norsk-iransk kvinne som har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

– Kan kompromittere systemer

NSR gir råd til norsk næringsliv om blant annet sikkerhetstiltak mot informasjonsspionasje, utpressing, korrupsjon og datakriminalitet. Direktør Eriksen er klar på at han ville frarådet å reise med egen jobbtelefon til Iran.

– Det handler ikke bare om det du har på utstyret ditt, det handler om det du kan tar med hjem som kan gjøre at annet blir kompromittert. Da har du ansvar for at systemene til din arbeidsgiver kan bli kompromittert i ettertid, og det er et ansvar du bør ta på alvor.

Per Sandberg har innrømmet at han i ettertid ser at han burde varslet om reisen til Iran før han dro. Likevel mener Eriksen at Sandberg setter et dårlig eksempel på flere områder.

– Han følger ikke UDs reiseråd når de ikke har kontroll på hvor han er. Sikkerhetskultur starter med ledelsen, og når toppledelsen ikke gjør dette ordentlig påvirker det nedover i systemene.

Han mener også Sandberg burde informert om hvem han reiste til Iran med på forhånd, selv om han understreker at han ikke mistenker Sandbergs kjæreste for noe.

– Jeg forventer at de som sitter i regjeringen har kunnskap og tanker om dette.

PST: Bør bruke midlertidig telefon

PST råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Dette for å unngå at utstyret skal bli kompromittert av utenlandske myndigheter. PST anbefaler at statsråder bruker en midlertidig telefon, som de kvitter seg med ved hjemkomst, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

De kan ikke bekrefte om eller når telefonen har blitt levert til dem, eller om Sandberg hadde med seg noe annet utstyr som PST undersøker.

Statsminister Erna Solberg sier at hun selv tok kontakt med Sandberg og ba ham levere telefonen sin til departementet, for å få den håndtert i tråd med sikkerhetsrutinene.

– Har blitt tuklet med utstyr før

Ifølge utvalgsleder Anders Rimstad for internasjonal sikkerhet NSR, er det en reell fare for at elektronisk utstyr kan kompromitteres når man reiser til land som særlig Iran, Kina, Russland og Nord-Korea.

– Jeg kan bekrefte at våre medlemsbedrifter har opplevd at reisende kommer hjem med utstyr som har vært tuklet med. Dersom våre medlemmer hevder at man aldri har vært utsatt for noe kriminelt, så er det sannsynligvis fordi du ikke har kapasitet til å oppdage det, sier han

– Hva slags informasjon frykter man at noen kan få?

– Informasjon man har på elektronisk utstyr som allerede ligger der, og at man kan få lagt inn sporings- og avlyttingsutstyr som eksponerer deg for digital overvåkning også etter hjemkomst.

Avhengig av hvor høyt oppe noen er i systemet, setter NSR inn ekstra sikkerhetstiltak:

– Hvis noen høyt oppe i en bedrift reiser, pleier vi å ha en sikkerhetssamtale der vi går inn i andre typer råd - ikke bare de teknologiske etterretningstruslene.

Han understreker at det er svært viktig å være klar over risikoen før man reiser.

– Det er veldig mye mer ressurskrevende å måtte etterforske og granske i ettertid enn å gjøre gode forebyggende tiltak.

– Endrer ikke Frps holdning

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen kom med en skriftlig uttalelse om saken onsdag ettermiddag.

« Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på FrPs kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran», skriver hun i e-posten.

Videre understreker hun at partiet er svært kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, og til landets rolle i flere av konfliktene i regionen.