FLYTTEKLAR: I september flytter Sigurd Randby inn i minihuset som han har bygget og designet selv. Foto: PRIVAT

Sigurd (19) bygget sin egen studentbolig på hjul

Publisert: 30.07.18 16:43

Under studietiden skal Sigurd Randby bo i et hjemmelaget minihus på hjul. – Det er gjennom dette prosjektet at jeg fikk øynene opp for arkitekturstudiet.

– Jeg er litt stolt av å kunne bo i et hus som jeg har lagt ned mye tid og arbeid i. Så gjenstår det å se om jeg er like stolt av det etter en femårig utdanning, sier Sørums-gutten Sigurd Randby.

Ideen om et eget minihus dukket opp lenge før 19-åringen kom inn på arkitektstudiet ved NTNU i Trondheim .

– Jeg kom over USA-fenomenet «Tiny-House» i 2015 da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg synes det var veldig stilig, og forsøkte å finne unnskyldninger for å bygge mitt eget, sier Randby.

– Etter hvert fant jeg en båthenger til salgs på Finn, som jeg kunne plassere et slikt hus på. Jeg klarte til slutt å overtale mamma og pappa til å la meg bruke sparepengene mine på denne, fortsetter han.



















Eget design

Den påfølgende sommerferien lærte Randby seg Google Sketchup, et tegneprogram som kan brukes til å tegne hus og andre 3D-modeller.

I oktober samme år hadde han et møte med et arkitektkontor i Lillestrøm, som mente Randbys tegninger var altfor kompliserte.

– Jeg begynte på en ny tegning, og kontaktet et sveiseverksted som hjalp meg med å modifisere båthengeren. Jeg opprettet også kontakt med SIP Norge, som lager ferdige byggesett med utskårete vinduer, sier han.

I april i fjor var den endelige tegningen klar.

– Vi fikk tilsendt et byggesett som matchet tegningene, og satt sammen huset på to uker den sommeren.

Ferdig utvendig

Minihuset, som nå er ferdigstilt utvendig, er omtrent 15 kvadratmeter, og montert på båthengeren.

Tidligere i år tok Randby kontakt med Ikea Leangen, som skal stå for innredningen.

– Det blir et enkelt bad med forbrenningstoalett, vask og dusj, og et ganske fullverdig kjøkken med benkeplater, komfyr, kjøleskap, varmtvannsbereder og vask. Det blir også en liten stue, en slags hems og et oppbevaringsloft, sier Randby.

Huset drives av strøm fra 16A stikkontakt. Det er innlagt vann, som ledes gjennom isolert, oppvarmet kabel fra vertshus. Utgående avløpsvann filtreres i infiltrasjonsbrønn.

– Miljøvennlige og økonomiske årsaker

Budsjettet for prosjektet er 250.000 kroner, og da er kostnaden for Ikeas innredning, vann og strøm ikke medregnet. Når huset er på plass vil drift og vedlikeholdskostnadene være relativt marginale, tror Randby.

– Jeg har tatt opp et lån gjennom foreldrene mine. På samme måte som at mange av mine medstudenter betaler en utleier, betaler jeg mamma og pappa. Jeg skal studere de neste fem årene, og lånet vil være ferdig nedbetalt innen jeg er ferdig, sier han.

Mange, inkludert Randby, velger minihus på grunn av miljø.

– Jeg bryr meg om miljøet, men bygger huset også av økonomiske grunner. Det er fint å kunne eie i stedet for å leie, sier han.

Leter etter tomt

Minihuset skal trekkes opp til Trondheim i september. Nå er Randby på utkikk etter et sted å stå.

– Jeg ønsker en hageflekk, parkeringsplass eller lignende som kan fungere som en tomt mens jeg studerer. Jeg betaler omkostninger i etableringsfasen, samt forbruk av vann og strøm, men har ikke råd til å betale mye i leie. Jeg kan til gjengjeld fungere som en vaktmester som klipper plen, vanner blomster og måker snø, sier han.

– Uansett om jeg må betale en liten leiesum, blir det nok uansett billigere enn en vanlig studentbolig.

Etter at han la ut et Facebook-innlegg søndag, har responsen vært overveldende. Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 3300 ganger.

– Jeg har hittil fått ti konkrete tilbud, sier han.