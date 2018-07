SIVILFORSVARET: Et mannskap på rundt 30 personer fra sivilforsvaret bidrar i slukningsarbeidet på skogbrannen i Birkenes. Foto: Frode Hansen

Helikopterhjelp til skogbrannen i Aust-Agder: – Vi har ikke kontroll

Publisert: 28.07.18 14:24 Oppdatert: 28.07.18 14:49

BIRKENES (VG) Et helikopter skal bidra i slukkearbeidet av skogbrannen i Vindlandsheia. I tillegg rykker brannvesenet ut til flere skogbranner i andre fylker.

VG er på plass i Birkenes i Aust- Agder , der et mannskap på 55 personer fra brann, sivilforsvar og frivillige jobber med å slukke skogbrannen som har holdt på siden torsdag.

Overbefalsvakt Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) sier til VG lørdag ettermiddag at han nå har fått ut de siste mannskapene, og at de har lagt slanger rundt hele brannområdet.

– Vi har begynt å fukte slik at vi får en bred gate rundt hele området, som er dynket med vann, som det ikke skal blusse opp i. Den jobber vi med å få bredere og bredere. Vi har mest mannskap i enden hvor det mer mest vind. Der er det mest kritisk, sier han.

Frykter oppblussing og flere branner

Røilid forteller at vinden er oppe i 10–11 meter i sekundet, og beskriver situasjonen som utfordrende.

– Det brenner fortsatt, men det er mest røyk. Av og til velter noe, noe blusser opp, også kommer det litt flammer. Vi er oppe med drone og varmesøkende kamera, og ser at hele området er overopphetet. Det gjør det krevende. Jordlaget er glødet vekk, sier han.

Skogbrannen i Birkenes alene er utfordrende nok, og Røilid forteller at det blir svært krevende dersom det oppstår flere branner nå.

– Da er vi short. Det er litt av det som er krevende. Vi kan ikke trekke inn for mye brannmannskap fra sidelinjene, fordi vi må sitte på de ressursene og stoppe denne brannen tidlig, for å unngå at det eskalerer, sier han.

– Vi kan ikke si at vi har kontroll. Det er langt unna.

Brannvesenet tror brannen kan ha startet på en campingplass i skogen .

Flere branner i Sør-Norge

Skogbrannen i Sirdal i Vest-Agder blusset opp igjen ved 12-tiden lørdag. Et helikopter er på vei til stedet.

– Det brenner godt og er fare for spredning, opplyser 110-sentralen Sørvest på Twitter. De fikk melding om brannen klokken 12.24.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det en del vind på stedet.

Vestviken 110 opplyser i 13.30-tiden lørdag at brannvesenet i Tønsberg rykker ut på røykutvikling fra skogen i Bekkevarveien.

I 14.45-tiden rykket alle nødetater ut til en skogbrann i Aurland, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen, til NRK.

Brannvesenet i Telemark: – En kaotisk situasjon

I Telemark rykket dessuten brannvesenet ut til to skogbranner i Kviteseid. Det er ikke snakk om alvorlige branner.

– Brannene er ikke store, men det er to branner i nærheten av hverandre, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 12.30.

Årsaken er trolig lynnedslag, og lørdag formiddag har det vært hundrevis av dem i fylket.

I tillegg til de to brannene i Kviteseid, skal det være snakk om enda flere skogbranner av samme årsak i Telemark nå, ifølge NRK .

– Hele situasjonen er kaotisk, sier Vidar Skarprud i Kviteseid brannvesen til Varden .

Situasjonen er så hektisk at 110-sentralen ikke har tid til å snakke med pressen.