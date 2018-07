Hund jaget lam i døden

Publisert: 24.07.18 11:52

INNENRIKS 2018-07-24T09:52:01Z

Lammet endte i vannet og druknet etter å ha falt flere meter ned den bratte fjellskråning.

Det var ved et vann på fjellet Hornindalsrokken i helga at livet til det vesle lammet tok en brå slutt, forteller Unni-Lise Dahl som som var vitne til hendelsen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Dahl var ute og gikk tur da hun fikk øye på en løs hund som jaget en flokk med sauer oppe i fjellsiden.

– Et av lammene falt så flere meter ned en fjellskråningen. Han ble deretter jaget ned til vannet av hunden som så forhindret lammet fra å komme seg opp på land igjen, sier hun til VG.

Hun forteller at de prøvde å rope på hunden, men at det var forgjeves.

– Eieren prøvde også å tilkalle den, men den ville ikke lystre. Vi følte oss ganske maktløse der vi sto. Mannen min sprang så over til andre siden, men da var det allerede for sent.

Lammet hadde da kjempet i 3–4 minutter i vannet før det døde. På land sto hunden og hoppet og spratt.

Ulovlig

I et innlegg på Facebook-gruppa «Toppturer i Nordvest», la Dahl ut videoen av dramatikken med en tekst som oppfordret alle hundeeiere til å overholde regelen om båndtvang.

Reglen om båndtvang gjelder nemlig fra perioden 1. april til og med 20 august. Dette for at hundene ikke skal jage eller skade andre dyr.

Joakim Pettersen, som driver en av landets største jegerbloggere, forteller til NRK at han stadig møter eiere som ikke respekterer båndtvangen.

– Det har ingenting å si hvor flink og snill hunden din er, det er fremdeles ulovlig å slippe han løs, sier han.

Dersom man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot. Hvor høy boten er kan variere, men ifølge Hundehelse.no ligger den vanligvis på et sted mellom 1500 og 8000 kroner.