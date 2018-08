GIKK AV: Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet mandag. Foto: Frode Hansen/VG

Sandberg: – Dolket i ryggen av partifeller

Publisert: 14.08.18 18:54 Oppdatert: 14.08.18 20:44

I et intervju med Dagbladet sier tidligere fiskeriminister Per Sandberg at han føler seg dolket i ryggen av partifeller, som han mener har spredd løgner og usanne påstander.

Hverken Sandberg eller kjæresten Bahareh Letnes ønsker å navngi hvilke partikolleger de sikter til.

Sandberg, som gikk av som fiskeriminister og første nestleder i Frp mandag, sier til Dagbladet at han aldri i sin villeste fantasi hadde trodd at det var så mye ondskap og fordommer i det norske folk og hos medier.

– Det er i flere uker systematisk spredd løgn og grove usanne påstander om oss. Senest i dag. Mediene skjuler seg bak «sikre kilder» og anonyme toppdiplomater. Totalt ubrukelige og tidligere pensjonerte etterretningsoffiserer og etterretningssjefer som uttaler seg om ting de ikke har greie på, sier Sandberg til avisen.

– Vi får hjelp av advokater, og vil saumfare mediedekningen. Hverken Bahareh eller jeg utelukker rettslige skritt mot flere medier, sier han.

Skal skrive bok sammen

Det har stormet rundt Sandberg etter at han returnerte fra den omstridte ferieturen til Iran med Letnes i juli.

Sandberg sier at de to nå skal skrive en bok sammen, og at sannheten vil komme frem i denne. Det samme sa Letnes i et lengre intervju med den iranske TV-kanalen Bayan mandag.

Boken som de to skal skrive, kan komme i løpet av noen få måneder, skriver Dagbladet.

I intervjuet med Bayan sier Letnes at hun og Sandberg er sterkt preget av den store medieoppmerksomheten rundt saken, og at de to er blitt sterkere sammen.

Varslet pressekonferanse

Sandberg og Letnes deltar i Gambits partilederforspill klokken 20.00.

Dette vil etter planen pågå til den store partilederdebatten starter på NRK 1 klokken 21.30. Først da vil Sandberg og Letnes være klare for å gi korte intervjuer til pressen, fikk NTB opplyst.

Det var først varslet at Sandberg og Letnes skulle holde en pressekonferanse. Tidligere tirsdag opplyste Letnes til flere medier at denne ville finne sted klokken 18.00. De to var da på vei til Arendal.

Brøt retningslinjer

Sandberg har erkjent at han brøt regjeringens retningslinjer da han ikke meldte fra om Iran-turen til hverken Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor, og da han tok med seg jobbtelefonen til Iran, stikk i strid med rådene fra PST.

Flere har spekulert i om Letnes har bånd til det iranske regimet, men dette har hun benektet.

– Jeg fremstilles som om jeg skulle være en spion for Iran. Hadde jeg vært spion, ville jeg vært en elendig en. Med denne publisiteten skulle jeg rømt landet for lenge siden, har Letnes sagt i et intervju med Adresseavisen .