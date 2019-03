Psykiatrisk pasient mistenkt for voldtekt

En psykiatrisk pasient er mistenkt for å ha voldtatt en annen pasient ved Stavanger universitetssjukehus. Mannen er siktet for en annen voldtekt samme sted.

NTB

Publisert: 06.03.19 15:49







Overgrepet skal ha skjedd på den fornærmedes rom i løpet av helgen 16.–17. februar, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) varslet først Statens helsetilsyn om den mulige voldtekten. Politiet ble ikke kjent med saken før tre dager senere.

– Den mistenkte vil bli avhørt om kort tid. Det foretas nå en judisiell observasjon for å vurdere mistenktes tilregnelighetsgrad, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund i Sørvest politidistrikt til NTB.

Den mistenkte mannen er allerede siktet for å ha voldtatt en annen pasient ved det samme sykehuset i september i fjor. Også det overgrepet skal ha skjedd på fornærmedes rom.

Etter det siste mulige overgrepet ble mannen flyttet til en sengepost med høyere sikkerhet.

Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient nekter for at han har gjort noe straffbart i de to sakene som nå er under etterforskning, sier advokat Hans Marius Thorsnæs.