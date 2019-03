NY LOGO: Her ser du hvordan de nye NSB-togene skal se ut når selskapet bytter navn til «Vy». Foto: Frode Hansen

Nytt NSB-navn får språk-slakt

NSB overså alle råd fra Språkrådet da de valgte navnet «Vy». De er ikke særlig imponert over det nye navnet.

– Det er slakt fra Språkrådet?

– Ja. Dette er ikke et valg vi synes er noe bra, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til VG.

På en pressekonferanse tirsdag morgen annonserte NSB at de og Nettbuss nå bytter navn til Vy. NSB påpekte at ordet «vy» står i ordboken og betyr oversyn, oversikt og utsyn, og at det kommer fra franske «voir», som betyr å se.

– Vårt primære ønske og vårt råd direkte til NSB var å beholde NSB. Det er en del av den norske kulturarven, det er et godt innarbeidet navn og kundene vet hva det står for. Det har vært vårt beste råd, sier Wetås til VG.

NSB anslår overfor E24 at navnebyttet vil koste 220 til 280 millioner over tre år.

- Vanskelig å komme med en saklig kommentar

Språkvitar og tidlegare språkdirektør Sylfest Lomheim er heller ikke særlig imponert.

– Det er vanskelig å komme med en saklig kommentar, det må jeg innrømme. Du tror bare ikke at slikt er mulig, sier Lomheim til VG.

– Alle oppegående vet at navn er omdømme. Har de undersøkt hvor mange det er som mener dette er omdømmebyggende? En slik undersøkelse vil jeg gjerne se. Hvor mange millioner skal de betale for denne omlegginga? Hvem er navnekonsulenter? Skal denne slags personer være hemmelige? spør Lomheim

Språkrådet mener staten har ansvar for å velge navn som tydelig viser hva selskapet driver med. De påpeker at «Vy» ikke sier noe som helst om at selskapet driver med transport.

– Det kommer i samme kategori som Mesta, som også er et statlig navnevalg fra noen år tilbake. Det gir ikke noen assosiasjoner til hvilken bransje de er i. Vi mener den selvstendige demokratiske verdien som ligger i at statlige navn er umiddelbart tilgjengelige for innbyggerne, er veldig viktig, påpeker direktøren.

Hadde du gjettet det? Mesta er et statlig entreprenørfirma som driver med vei.

NSB begrunnet navnevalget med at de «har vyer og ambisjoner for fremtiden». De påpeker at de ikke er «Norges statsbaner» lenger, som NSB tross alt står for.

arrow-right expand-left BUSS-NAVN: Nettbuss skal også bytte navn til Vy og de nye bussene skal se slik ut.

Snøhetta opplyser i en pressemelding at de står bak designet og den «visuelle identiteten» til nye Vy.

Språkrådet er i det minste fornøyd med at de har planer om å skrive det «Vy» og ikke «VY», som ville vært en rettskrivningsfeil. Det ble ramaskrik da Jernbaneverket byttet navn til «Bane NOR».

– Vi har også sagt at det går an å velge bare bokstavkombinasjonen NSB, ikke som en forkortelse for Norske Statsbaner, men bare bokstavene. Det er den løsningen de har valgt i Sverige, der de nå bare heter Sj. Det bryter med prinsippet om at navn bør være selvforklarende, men ettersom NSB er så innarbeidet i nyere norsk kulturhistorie, bør det la seg gjøre likevel, sier Wetås i Språkrådet.

Vy forklarer hvorfor de overså Språkrådet

Konserndirektør Geir Isaksen i NSB (nå altså Vy) svarer på kritikken slik:

– Vi har hatt en dialog med språkrådet og det synes jeg var interessant, men de har sine retningslinjer og vi har en annen innretning enn språkrådet. Vi måtte bare anerkjenne at vi var uenige, sier Isaksen til VG.

KRITISK: NSB gikk imot alle rådene fra direktør Åse Wetås i Språkrådet. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix