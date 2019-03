NY LOGO: Her ser du hvordan de nye NSB-togene skal se ut når selskapet bytter navn til «Vy». Foto: Frode Hansen

Nytt NSB-navn får slakt fra Språkrådet

Språkrådet hadde rådet NSB til ikke å bytte navn. Og synes ikke det nye navnet Vy er noe særlig heller.

Oda Leraan Skjetne

Sindre Hopland

Publisert: 12.03.19 09:30 Oppdatert: 12.03.19 09:48







– Det er slakt fra språkrådet?

– Ja. Dette er ikke et valg vi synes er noe bra, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til VG.

På en pressekonferanse tirsdag morgen annonserte NSB at de og Nettbuss nå bytter navn til Vy. De påpekte at ordet «vy» står i ordboken og betyr oversyn, oversikt og utsyn, og at det kommer fra franske «voir», som betyr å se.

Språkrådet er ikke særlig imponert.

– Vårt primære ønske og vårt råd direkte til NSB var å beholde NSB. Det er en del av den norske kulturarven, det er et godt innarbeidet navn og kundene vet hva det står for. Det har vært vårt beste råd, sier Wetås til VG.

NYTT NAVN: Konsernsjef Geir Isaksen viser frem navn og logo for nye NSB, Vy. FOTO: FRODE HANSEN, VG

Språkrådet mener staten har ansvar for å velge navn som tydelig viser hva selskapet driver med. De påpeker at «Vy» ikke sier noe som helst om at selskapet driver med transport.

– «Vy» er ikke et navn som sier noe om hva virksomheten driver med. Det kommer i samme kategori som Mesta, som også er et statlig navnevalg fra noen år tilbake. Det gir ikke noen assosiasjoner til hvilken bransje de er i. Vi mener den selvstendige demokratiske verdien som ligger i at statlige navn er umiddelbart tilgjengelige for innbyggerne, er veldig viktig, påpeker direktøren.

Visste du? Mesta er et statlig entreprenørfirma som driver med vei.

NSB begrunnet navnevalget med at de «har vyer og ambisjoner for fremtiden» og at de ikke lenger et togselskap. Og at de ikke er «norske statsbaner» lenger, som NSB tross alt står for.

Språkrådet er i det minste fornøyd med at de har planer om å skrive det «Vy» og ikke «VY». Det ble

– Vi har også sagt at det går an å velge bare bokstavkombinasjonen NSB, ikke som en forkortelse for Norske Statsbaner, men bare bokstavene. Det er den løsningen de har valgt i Sverige, der de nå bare heter Sj. Det bryter med prinsippet om at navn bør være selvforklarende, men ettersom NSB er så innarbeidet i nyere norsk kulturhistorie bør det la seg gjøre likevel, sier Wetås.

Styreleder Dag Mejdell i NSB sier til NRK at dette kommer til å koste 280 millioner kroner i løpet av fire år

Bakgrunn: Derfor bytter de navn

Slakt fra Ap og SV

Arbeiderpartiet skriver i en pressemelding at «galskapen vil ingen ende ta». De mener et navnebytte er helt feil bruk av ressurser.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging, skriver transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i en pressemelding.

– Regjeringen er allergisk mot alt som har med staten å gjøre. NSB-navnet minner om selskapet tidligere var statsdrevet, og for regjeringen er dette fy-fy, skriver Myrli i Ap.