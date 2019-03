NEDGANG: Det har ikke gått bra for Venstre på meningsmålingene den siste tiden, hverken nasjonalt eller lokalt. Foto: Therese Alice Sanne

Flykter fra Venstre: Mister syv av ti velgere i Stavanger

I helgen la Venstre planer for hvordan de skal komme seg ut av krisen. I Stavanger går det foreløpig motsatt vei.

At Stavangers egen Iselin Nybø sitter i regjering, later ikke til å gi noen drahjelp for Venstre lokalt.

En fersk meningsmåling Respons Analyse har gjort for VG og Stavanger Aftenblad i mars viser nemlig en voldsom nedgang siden lokalvalget for tre og et halvt år siden:

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 4. – 6. mars 2019 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 600 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5 – 4 prosentpoeng for hovedfrekvensene Vis mer vg-expand-down

I 2015 fikk Venstre hele 8,3 prosent oppslutning i Stavanger. Men nå svarer bare 2,3 at de vil stemme på Venstre i kommunevalget i 2019.

Venstre har dermed mistet nærmere 70 prosent av velgerne lokalt.

– Det er en tendens som vi ser andre steder, også nasjonalt. Der Venstre hadde en noenlunde sterk stilling, taper de også terreng, sier Thore Gaard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse.

– Målingen bekrefter en tendens til at Venstre kommer svekket ut.

Har en krise-plan

Uken før Venstre-landsmøtet rullet leder Trine Skei Grand ut sin plan for å gjenreise partiet, som i det siste havnet godt under sperregrensen på nasjonale målinger.

Punkt én i denne planen er å jobbe med lokale kandidater og skape oppmerksomhet rundt lokale saker.

Ut fra målingen i Stavanger, kan det virke å være nødvendig. Men Olaussen tror ikke det er sikkert at profilering av lokale kandidater hjelper så mye i de store byene:

– Enhver oppmerksomhet er av det gode for Venstre. Hvis de klarer å finne en sak de kan profilere seg på hadde det hjulpet, for nå har de jo ingenting, sier han.

Det er også en del av Grandes krise-plan å ta mer plass i regjeringen.

– Vi har flere svake målinger nå, men det er potensiale til å gjøre det bedre. Derfor er det viktigste å bruke tiden fremover på forbedringer, men det har vi en plan for. Vi vet at mange av velgerne våre sitter på gjerdet, og vi må bli bedre på å vise frem våre saker, våre lokale kandidater og våre seire i regjering, sier Venstre-nestleder Terje Breivik i en SMS til VG.

Tror på bedre tall

Breivik skriver at Venstres statsråder og stortingsrepresentanter reiser mer rundt for å bredde ut partiet.

– Det er grunn til å minne om at Venstre gjennom etableringen av Nysnø i Stavanger vil bidra til omstilling og flere nye grøne arbeidsplasser. Vi ønsker å spille på lag med oljenæringen for å gi næringslivet flere ben å stå på

NESTLEDER: Terje Breivik. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Venstres ordførerkandidat Jan Erik Sønderland i Stavanger tror oppslutningen partiene har nasjonalt påvirker målingene lokalt.

– Vi er ikke fornøyde med noe sånt, og jeg tror ikke byen ville vært fornøyd med heller. Stavanger trenger et sterkt Venstre. Det har aldri vært større behov for å bygge flere arbeidsplasser enn oljearbeidsplasser og satse på innovasjon og gründerskap, sier han til VG.

Han er «bombesikker» på at Stavanger Venstre vil hente seg inn når de legger frem programmet sitt og starter valgkampen i april.

Frp lekker til Høyre

Høyre gjør en kjempemåling i Stavanger og går opp 5,2 prosentpoeng, til 34 prosent. Det er det en hovedforklaring på, ifølge Olaussen:

– På bakgrunnstallene er det tydelig at det er stor overgang fra Frp først og fremst. 20 prosent av Frp-velgerne fra stortingsvalget 2017 vil stemme Høyre i kommunevalget nå, sier han.

For mens Høyre styrker seg, går Frp ned fra 10,8 prosent i 2015, til 8,6 prosent i mars 2019. Noe av bakgrunnen for dette, kan være flere skandaler som har skapt bråk i Frp-ledelsen i Stavanger den siste tiden.

Det har vært bråk rundt en byggesak og en restaurant-konkurs for Frps ønskede ordførerkandidat Christian Wedler. Wedler erkjenner at det kan ha påvirket oppslutningen.

– Jeg tenker at dette er et godt utgangspunkt for å starte valgkampen her lokalt, og vår jobb er å vise både de velgerne som har gått til andre partier og de som har satt seg på gjerdet at vi leverer, sier han.

Knalltall for Rødt og SV

KrF ble svekket i Stavanger som mange andre steder under den opprivende veivalg-prosessen, og har ikke kommet seg helt på beina igjen.

– Det er vel typisk for det vi har sett nasjonalt: At KrF ikke har hatt noen særlig opptur etter prosessen i høst og inntreden i regjeringen, i hvert fall ikke enda, sier Olaussen.

Og selv om Arbeiderpartiet går ned 0,4 prosentpoeng på målingen fra forrige kommunevalg, styrker også venstresiden seg. Både SV og Rødt gjør gode målinger i Stavanger, og går opp henholdsvis 3 og 3,1 prosentpoeng.

Det betyr at Rødt hadde styrket seg fra ett til tre mandater i kommunestyret om dette hadde blitt valgresultatet.

Partiet «Folkeaksjonen nei til bompenger» har derimot mistet støtte siden det det første kommunevalget de stilte liste ved i 2015: De går fra 4 prosent, til 2,8 prosent. Dette på tross av det voldsomme bompenge-opprøret som startet i Stavanger i 2018, og spredte seg til flere byer i hele landet.