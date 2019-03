En redningsarbeider fra Norske Redningshunder graver i et snøskred på Finse under en øvelse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stor snøskredfare på Vestlandet og i Nord-Norge

Sju personer har omkommet som følge av snøskred så langt i vinter, og faren for nye snøskred er nå stor flere steder.

NTB

Publisert: 12.03.19 11:25







Tirsdag melder NVE om betydelig snøskredfare på store deler av Vestlandet, samt moderat fare i Nord-Norge.

– Nå bør folk virkelig tenke seg godt om før de legger ut på tur, enten det er i lett terreng eller topptur. Det er lett å løse ut skred mange steder nå, og ferdsel i snøskredterreng krever mye kunnskap. Selv for erfarne folk er det ikke alltid lett å se hvor det er trygt å gå slik forholdene er nå, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Dødeligste vinter på fem år

I helgen mistet to personer livet etter å ha blitt tatt av snøskred. Dermed er årets skredvinter den dødeligste på fem år.

les også Mann i 20-årene omkom etter snøskred

Snøskredvarslingen til NVE anbefaler å unngå alt skredterreng, og spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I Sør-Norge har et lavtrykk skapt snøbyger og vind fra ulike retninger i fjellet. Også her kan det være lett å løse ut skred i den nyeste snøen i mange regioner. Mange steder har det kommet en god del nysnø i fjellet de siste dagene, mens det har regnet i lavlandet.

Vinter i fjellet

Mandag ble en mann i 20-årene bekreftet død etter et snøskred på Grytøya utenfor Harstad.

Skredsesongen er ennå ikke over, og det er fortsatt fare for at tallet på omkomne kan øke, sier Håkon Heyerdahl ved Norges Geotekniske institutt (NGI) til NTB.

les også Mann omkom i snøskred i Møre og Romsdal

– Det er tidlig i mars, og skredsesongen er definitivt ikke over ennå, sier han.

– Utover mot april/mai pleier snødekket å synke litt sammen og bli fastere. Men landet er veldig langt, det er fortsatt vinter i fjellet, og får vi et snøvær med 15–20 centimeter fersk snø kan det plutselig bli økt skredfare igjen, fortsetter Heyerdahl.

NGI har siden 1972 registrert dødsulykker i forbindelse med snøskred i Norge. Tallene viser at litt over fem personer i snitt mister livet i slike hendelser hvert år.