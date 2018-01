FORSVARER: Ulf Hansen forsvarer den siktede samfunnstoppen. FOTO: TERJE MORTENSEN

Politiet om siktet samfunnstopp: Mistenker misbruk gjennom 17 år

Publisert: 12.01.18 11:57

Politiet i Tromsø mener den sedelighetssiktede samfunnstoppen har misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med mindreårige mellom 2000 og 2017.

Politiet har imidlertid ikke oversikt over antall fornærmede eller deres identitet i denne perioden, får VG opplyst.

Etterforskerne har så langt avdekket at de aktuelle forholdene skal ha skjedd i Alta og på andre konkrete plasser i Troms fylke i samme tidsrom.

Disse forholdene er en del av den utvide siktelsen som ble kjent i forkant av fengslingsmøtet i Nord-Troms tingrett torsdag.

I den første siktelsen, som ble tatt ut i forbindelse med pågripelsen av samfunnstoppen onsdag 10. januar, er det én fornærmet.

Politiet mener at samfunnstoppen, i denne delen av saken, har misbrukt sin stilling til seksuelle formål, både før og etter den nye straffeloven kom i oktober 2015.

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen nekter straffskyld for alle anklagene som rettes mot ham.

– Ikke skjellig grunn til mistanke

Torsdag ble samfunnstoppen varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

Politiet mener det foreligger bevisforspillelse i saken, hovedsakelig ved at de ved en løslatelse frykter at samfunnstoppen vil påvirke vitner som foreløpig ikke er avhørt.

Den sedelighetssiktede samfunnstoppens forsvarer, advokat Ulf. E. Hansen, opplyser til VG at de har anket avgjørelsen til lagmannsretten.

– Retten mener at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke om anklagene i den utvidede siktelsen, sier Hansen til VG.

Ifølge forsvareren, brukte politiet bekymringsmeldinger fra Bufetat som argument for forlenget fengsling.

iTromsø skrev torsdag at disse bekymringsmeldingene omfattet forhold i perioden 2000 til 2017, altså identisk med politiets utvidede siktelse.

Vurderer å åpne gammel sak

Forsvareren er kritisk til at politiet argumenterer med fare bevisforspillelse når det gjelder den opprinnelige siktelsen, som først og fremst har vært rettet mot elektroniske bevis som er sikret og i politiets beslag.

– Da er det ikke lenger bevisforspillelsesfare. Når det gjelder påvirkning av vitner, så har min klient sagt at det ikke vil være aktuelt for ham å ta kontakt med vitner. Retten har også en mulighet til å ilegge ham kontaktforbud, sier forsvareren.

Politiet opplyste torsdag at de har avhørt 15 vitner i saken og at de har notert ned et titalls andre vitner.

Politiet vurderer også nye undersøkelser av en anmeldelse fra 2015, da samfunnstoppen ble etterforsket for lignende forhold. Denne saken ble henlagt i 2016.

Politiet sier til VG at de ikke har anledning til å kommentere saken før fredag ettermiddag.

