SØSKEN: Terje Opheim, bror til Janne Jemtland (innfelt bilde).

Broren til Janne Jemtland takker for all medfølelse og omtanke

Publisert: 15.01.18 21:19

INNENRIKS 2018-01-15T20:25:35Z

Broren til savnede Janne Jemtland skriver på Facebook at sønnene hennes klarer å få hverdagen til å fungere på tross av det tragiske som har skjedd.

– «Livet er ikke for pyser» er det et uttrykk som heter og det har jeg både følt og opplevd de siste to ukene! Janne ble lørdag funnet, og var som vi fryktet omkommet.

Dette skriver Terje Opheim, broren til savnede Janne Jemtland, på sin Facebook-profil mandag kveld.

Jemtland ble meldt savnet 29. desember i fjor. I søket etter henne ble en død person lørdag funnet i Glomma . Politiet tror det er henne de har funnet, men de avventer fortsatt endelige svar.

Jemtland etterlater seg to barn. Ektemannen hennes er pågrepet og siktet for drap .

– Igjen står det to flotte gutter som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte! Men guttene er både sterke og svake og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis tross det tragiske som har skjedd, skriver broren hennes.

Tobarnsmoren er født og oppvokst i Brumunddal. Hun og den nå drapssiktede ektemannen har bodd flere år i Frankrike , men vendte etterpå tilbake til barndomsbyen til dem begge.

Opheim avslutter Facebook-innlegget ved å rette en takk til alle som har vist sønnene hennes sin støtte.

– De har mange gode mennesker rundt seg om dagen som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk. Vi har fått mange meldinger av venner, kjente og ukjente som har vist oss medfølelse i denne vanskelige tiden og det har gjort godt, tusen takk!, skriver broren.