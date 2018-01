ANMELDT: Frp-politiker Ulf Leirstein er anmeldt for spredning av pornografisk materiale til en mindreårig. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ulf Leirstein (Frp) anmeldt for spredning av pornografi - saken trolig foreldet

Publisert: 24.01.18 19:07

Fremskrittspartiets tidligere parlamentariske nestleder, Ulf Leirstein, er anmeldt for spredning av pornografisk materiale til en mindreårig. Saken er trolig foreldet, sier politiet.

Politiet i Oslo har mottatt en anmeldelse rettet mot Ulf Leirstein , som gjelder spredning av pornografisk materiale til en mindreårig.

Kvinnegruppa Ottar står bak anmeldelsen, som ble levert til politiet i Stavanger for to uker siden, opplyser Ottar-leder Ane Stø til VG.

– Det dreier seg om spredning av pornografi. Denne anmeldelsen kom inn til oss for noen få dager siden, opplyser politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til VG.

Leirstein fratrådte fra alle verv i Fremskrittspartiet etter at det 10. januar ble kjent at Frp-politikeren hadde sendt pornografiske bilder til flere unge partifeller i FpU Østfold fra sin e-postkonto på Stortinget .

I en e-post NRK omtalte var det ifølge kanalen vedlagt 44 hardpornografiske bilder. En annen inneholdt 11 bilder.

Mottakerne av e-postene skal være unge gutter i Fpu Østfold. En av guttene var 14 år gammel da e-postene ble sendt, i 2012.

– Trolig foreldet

Politiinspektør Kristiansen opplyser om at politiet vil foreta en vurdering av opplysningene i anmeldelsen, men understreker at saken trolig er foreldet.

Spredning av pornografisk materiale til personer under 18 år har en strafferamme på opp til tre års fengsel etter straffelovens paragraf 317 .

– Slike saker har vanligvis fem års foreldelsesfrist, og det kan se ut til at denne saken er foreldet, men vi vil gjøre en vurdering på dette de kommende dagene, sier Kristiansen.

– Hva vil skje hvis saken viser seg å ikke være foreldet?

– Det er vanskelig å si på det nåværende tidspunkt, men da vil vi trolig iverksette etterforskningsskritt i saken, utdyper politiinspektøren.

– Grovt lovbrudd

Leder for kvinnegruppa Ottar nasjonalt, Ane Stø, sier til VG at de anmeldte Frp-politikeren fordi de mener e-postene Leirstein sendte burde få rettslige etterspill.

– I utgangspunktet anmeldte vi ham fordi det å overlate pornografi til mindreårige er et grovt lovbrudd. Vi er likevel klar over at saken kan være foreldet, sier hun.

Torsdag 18. januar fortalte tidligere stortingsrepresentant i Frp, Jon Gåsvatn, til NRK at han allerede senhøstes i 2012 fikk kopi av sms-er der Leirstein foreslo å ta med en den gang 15 år gammel FpU-ungdom på trekant-sex med en kvinne i 30-årene.

Stø i Kvinnegruppa Ottar sier de ikke var klar over disse smsene da de valgte å anmelde Leirstein.

Ønsker ikke å kommentere

Ulf Leirstein har onsdag ikke besvart noen av VGs henvendelser for en kommentar til anmeldesen.

Spesialrådgiver i Frp, André Larssen, sier til VG at Leirstein ikke ønsker å kommentere anmeldelsen, og henviser til Frp-politikerens tidligere poster på Facebook.

På sin Facebook-vegg skrev Leirstein den 10.januar:

« NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero ».