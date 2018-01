STORMENDE: Lørdag ventes nok en storm inn mot Vestlandet - som gir kraftig vind både lørdag og søndag. Bildet viser ekstremværet Urd ved Lista i 2016. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Ny storm på vei – fire lavtrykk kommer på rad mot Sør-Norge

Publisert: 26.01.18 15:24

INNENRIKS 2018-01-26T14:24:53Z

Varsler nok en stormhelg: Ikke før har bølgene lagt seg etter onsdagens og torsdagens uvær, feier en ny storm inn fra vest.

På kysten av Rogaland og Hordaland kan det bli full storm med 25 meter per sekund. Det er ventet vindkast på 30 til 35 meter per sekund inn over land.

Farlig i fjellet

Meteorologisk institutt advarer: «Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs.»

Fra sent lørdag ettermiddag til sent søndag ettermiddag kommer det store nedbørsmengder, med lokale byger som kan gi opp 60–90 millimeter regn i indre strøk.

Storm på storm

Og enda en storm ventes mandag – i alt ventes fire lavtrykk på en uke.

– Dette er ikke så uvanlig på denne tiden, det dannes mange lavtrykk på polarfronten mellom den kalde lufta i nord og den mildere i sør. Og når polarfronten ligger på høyde med Sør-Norge, blir det gjerne slik, forklarer statsmeteorolog Justina Wodziczko ved Meteorologisk institutts Tromsø-kontor.

Men før første lavtrykk kommer inn lørdag, vil temperaturen falle i deler av Sør-Norge på grunn av nordlig vindretning stjerneklar natt til lørdag.

– Men så ligger det an til at Østlandet får en god del påfyll av snø – kanskje 10–15 cm natt til søndag, så da er det nok ny runde med måking og brøyting, advarer hun.

OBS : Mens Sør-Norge må kjempe med stormsentre på rekke og rad, vil Nord-Norge få nokså rolig, tørt vintervær med østlig vind og mange fine dager, mener statsmeteorologen.

Her er lavtrykkene som er på vei:

Lavtrykk 1 – liten storm

Kommer inn fra vest lørdag ettermiddag. Har en nokså sørlig bane, og vil gi kraftig vind på Vestlandet, på Sørlandet og i Skagerrak. Sterkest vind sent lørdag kveld, mulig liten storm. Mye vind utover søndagen også. Ser ut til å være ganske mye regn i bakkant av selve stormen.

Lavtrykk 2 – liten storm pluss

Kommer hakk i hæl med lavtrykk 1, i løpet av mandag formiddag. Omtrent i samme bane som lørdagsstormen, altså litt sørlig. Dette er mindre, men vindfeltet kan styrkes av et påtrengende høytrykk i sør. Dette anslås til å kunne gi liten storm, muligens også full storm utsatte steder på Vestlandet, Sørlandet og i Skagerrak. Også her mye nedbør på Vestlandet i bakkant av uværet.

Lavtrykk 3 usikker bane

Onsdag ettermiddag kommer nok et lavtrykk av tilsvarende styrke som de to første – men foreløpig ser det ut til å gå i en vel sørlig bane til å få maks effekt på norskekysten. Den sterkeste vinden ser ut til å treffe De britiske øyer og nordlige del av kontinentet. Men små endringer i bane vil kunne føre også dette inn over Sør-Norge.

Lavtrykk 4 – mulig ny storm

Natt til neste lørdag ser det ut til at siste lavtrykk i vil ankomme – også dette inn mot Sør-Norge, og i tilsvarende bane som flere av dens forgjengere denne uken. Styrken kan se ut til å komme opp i sterk kuling til liten storm, men mye kan endre seg i prognosene fram til da.

