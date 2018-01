FIKK UNNSKYLDNING: KrFU-politiker Julia Sandstø (20) varslet to KrFU-ledere gjentatte ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en betydelig eldre KrFU-politiker. Nå har hun fått beklagelse fra partiet. Foto: Rolf Øhman

Trakasseringsoffer Julia Sandstø: – Svada-beklagelse

Publisert: 14.01.18 21:31

INNENRIKS 2018-01-14T20:31:38Z

Julia Sandstø (20) gikk hardt ut mot KrFU etter at hennes historie om seksuell trakassering i partiet ble behandlet i et «vondt og ydmykende» landsstyremøte fredag. I dag kom beklagelsen fra partiet, men hun var ikke imponert.

Fredag meldte NRK at Sandstø i protest hadde trukket seg fra sine verv i KrFU etter det ekstraordinære landsstyremøtet i ungdomspartiet samme dag.

20-åringen sto i desember fram i Aftenposten og fortalte sin historie om seksuell trakassering i KrFU som gjorde at hun ville trekke seg fra vervet som fylkesleder. Håndteringen av saken var tema for landsstyremøtet.

I et Facebook-innlegg i går kveld skriver Sandstø hennes versjon av hva som skjedde på møtet.

«I mange timer måtte jeg høre på ledelsen forsvare seg selv og gjøre seg til et offer fordi jeg hadde gjort det ekstremt tøft for dem. De sa jeg løy om en rekke ting, nektet for alle feilsteg de har gjort, og de sa tydelig at det som skjedde med meg er IKKE trakassering. Jeg måtte sitte stille og høre på at forrige og nåværende ledelse satt og gråt over hvor tøft de hadde det.»

– Hikstgråt

«Jeg måtte sitte foran 30 mennesker mens jeg hikstgråt og prøvde å forsvare at jo, dette var trakassering. Og jo, jeg ble ikke hørt eller tatt alvorlig av ledelsen. Hele opplegget var som en rettssak,» skriver Sandstø og fortsetter:

«Jeg tror jeg aldri har vært gjennom noe så vondt og ydmykende som dette.»

20-åringen hevder at til tross for at ledelsen i partiet på landsstyremøtet gjorde det klart at saken hun har stått fram med, ikke er seksuell trakassering, fikk hun fredag kveld en melding fra lederen i KrFU som vedgikk at hun hadde tatt feil om dette.

«Og det er også veldig spesielt at de fortsatt ikke beklager dårlig håndtering. Saken ble behandlet ut ifra ”grenseoverskridende atferd”, ikke seksuell trakassering», skriver 20-åringen.

Søndag ettermiddag kom imidlertid beklagelsen Sandstø har ventet på. Landsstyret i KrFU la ut denne pressemeldingen :

Vi beklager derfor at partiet ikke har gode nok rutiner og retningslinjer for å ivareta varslere på best mulig måte.

Vi beklager derfor også at Julia Sandstø ikke fikk nok støtte da hun gikk ut i media med sin historie i desember. (...)

– Feig beklagelse

VG har snakket med Julia Sandstø i dag, og hun er ikke imponert over denne beklagelsen.

– Jeg synes det er veldig bra at de beklager at de ikke støttet meg nok. Men det er feigt at de ikke beklager den ydmykende behandlingen jeg fikk i landsstyremøtet på fredag. De beklager heller ikke den dårlig håndteringen da jeg varslet om trakasseringen. Dette er bare en svada-beklagelse, sier hun til VG.

Fylkesleder for KrFU i Østfold, Herman Midtsjø synes heller ikke beklagelsen er god nok.

– Det er vel og bra at vi som parti kom med en beklagelse overfor Julia. Men, jeg synes det er trist at vi ikke kan beklage overfor Julia måten hun ble behandlet på i Landsstyremøtet. Det ble som en rettssak mot henne, sier Midtsjø til VG.

Like e tter pressemeldingen, fikk VG denne skriftlige kommentaren fra KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson:

– Varslere skal alltid bli trodd i KrF. De som håndterte saken i 2015 gjorde dette etter beste evne. Dette førte til at vedkommende KrFU-er trakk seg fra alle verv etter kort tid.

Etter at Julia formidlet sin historie via media har jeg forsøkt å få en samtale med henne, uten å lykkes. Vi vil lytte til henne og lære av hennes opplevelse. Hun har meddelt at hun ikke ønsker mer kontakt. Det er leit, men det må vi respektere.

KrFU og KrF har beklaget det Julia har vært utsatt for, det skal ikke være slik. KrFU har fulgt alle rutiner og retningslinjer, men ser at dette ikke har vært godt nok. Alle rutiner gjennomgås nå for å sikre dette bedre(...)

Heller ikke denne beklagelsen falt i god jord hos Sandstø.

– Saken min ble jo behandlet ut fra feil retningslinjer. Jeg har forståelse for at ledere kan gjøre feil, men hvis man ikke beklager feilene sine, så står man jo inne for dem. Jeg tok kontakt med Hilde i forkant av møtet på fredag, fordi jeg reagerte på måten saken skulle bli behandlet på. Da svarte Hilde at hun ikke kunne detaljstyre KrFU og ønsket meg lykke til. Ungdomspartier består av ungdom som ikke vet hvordan de skal håndtere slike saker og da burde Hilde involvert seg. Dette er et prakteksempel på ansvarsfraskrivelse, KrF har sviktet meg like mye som KrFU, sier hun til VG.

Overveldet over støtte

– Har du fått mange reaksjoner på Facebook-oppdateringen?

– Ja, jeg er helt overveldet. Jeg har fått over tusen likes, mange kommentarer og flere hundre støttemeldinger. Og meldingene fortsetter å strømme inn. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Sandstø.

Hun sier hun blant annet har fått meldinger fra mødre som sier at hun baner vei for deres døtre.

– Er du helt ferdig med partiet nå?

– Ja, jeg er helt ferdig med både ungdomspartiet og moderpartiet. Det føles veldig vondt og veldig feil at det er jeg som måtte gå av, sier Sandstø.

«Ikke trygt å være jente i KrFU»

Sandstø bekrefter i innlegget at hun fredag meldte seg ut av KrF og KrFU etter å ha vært aktiv i syv år. Hun forklarer det blant annet med at hun ville redde sin egen integritet.

«Den andre grunnen er også den største, og det er at hvis jeg aksepterer behandlingen jeg fikk, så må andre jenter etter meg i KrFU akseptere like dårlig behandling. KrFU har valgt å beskytte trakassøren som fortsatt jobber høyt oppe i partiet, og konsekvensen av det er at offeret må forlate partiet», skriver Sandstø før hun avslutter:

«Dette er ikke slik man behandler varslere. Dette er ikke mitt parti. Det er ikke trygt å være jente i KrFU. Men takk for syv flotte år, det var neimen ikke verdt det».

– Dette har vært en svært vanskelig sak, og vi er lei oss for at Julia nå melder seg ut. Hun er en dyktig politiker som vi kommer til å savne i partiet, skriver KrFU-leder Martine Tønnessen i en SMS til VG i dag.

Sto fram med historien

Sandstøs historie startet ifølge Aftenposten sommeren 2014, da hun var 16 år. Ifølge avisen varslet hun daværende KrFU-leder Emil André Erstad og hans etterfølger Ida Lindtveit om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker.

Vedkommende fikk beskjed om å la være å ta kontakt, og fikk forbud om å delta på KrFU-arrangementer, men fortsatte likevel å sende Sandstø meldinger, ifølge avisen. Sandstø anmeldte ikke saken.

Etter at Sandstø så varslet at hun ville trekke seg som fylkesleder i Akershus KrFU februar 2016, skal hun ha fått beskjed om at mannen «på papiret» fortsatt skulle ha et sentralt verv, men at han ikke lenger skulle delta på landsstyremøtene. Derfor sa hun ja til å bli gjenvalg.

Før landsstyremøtet fredag sa generalsekretær Otto Galtung til NTB at vedkommende som det ble varslet om, trakk seg fra alle sine verv i partiet i 2016, men ifølge Sandstø jobber mannen fortsatt «høyt oppe i partiet».

Galtung presiserer på nytt i en skriftlig melding til VG søndag at denne mannen trakk seg etter kort tid fra alle verv i februar 2016.

- Når det gjelder håndteringen av saken på KrFUs landsstyremøte hadde fageksperter fra Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner ansvaret både for opplegg og gjennomføring, sier Frafjord til VG.