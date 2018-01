Meyer: – Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå

Publisert: 10.01.18 12:58

INNENRIKS 2018-01-10T11:58:27Z

Det er åpen høring på Stortinget for å komme til bunns i SSB-saken. Christine Meyer begynte med å gå i strupen på finansminister Siv Jensen.

Målet er å finne ut om Jensen eller tidligere SSB-sjef Meyer har rett om hva som skjedde da Meyer måtte gå av 12. november .

Jensen mener Meyer gjorde for store endringer, som hun ble advart mot.

– Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå, sa Meyer i sin innledning.

Mener det var politisk press

– Innenfor innvandringsfeltet er det min vurdering at SSB har blitt utsatt for et politisk press som utfordrer SSBs faglige uavhengighet. Dette har vært spesielt knyttet til innvandringsregnskapet, sa hun.

Meyer har tidligere sagt at departementet sa saken ville løse seg om hun ga Erling Holmøy, mannen bak innvandringsregnskapet, jobben sin tilbake.

Hørte på advarsler

Hun gjentok også at hun har hørt på advarsler fra departementet og reagerte på måten hun mistet jobben på.

– Jeg har ikke fra noen av årsmøtene oppfattet at departementet har hatt svært store bekymringer rundt forskningsvirksomheten i SSB, sa hun.

– Vi har virkelig lyttet til departementet når det har kommet signaler og justert kursen underveis, fortsatte Meyer.

Dette sa Meyer etter at hun hadde snakket på høringen:

Bekymrede ansatte

Ansattrepresentant Berit Emberland fortalte under høringen om hvordan situasjonen var internt i SSB under Meyer.

Ifølge Emberland var det stor intern misnøye med Meyer, blant annet på grunn av mange store endringer og at ansatte ikke har blitt hørt.

– Fra de ansattes organisasjoner, grupper av ansatte og enkeltpersoner har vi mottatt mange bekymringsmeldinger knyttet til Meyer styring av SSB.

SSB-styrets leder Morten Reymert hadde ikke forståelse for at Meyer mente hun hadde styret i ryggen.

– Jeg kan ikke gi noen forklaring på hvorfor hun har uttalt seg slik, sa han og viste til et styrevedtak han mener gikk mot Meyers plan.

Burde stoppet før

Finansministeren fikk innledningsvis støtte av LO og NHO .

– Vurdert i ettertid burde ikke denne prosessen fått lov til å holde på så lenge, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til kontrollkomiteen.

Han ble spurt om Finansdepartementet burde grepet inn tidligere.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om at vi helst ville sett at finansministeren hadde grepet inn mye tidligere, sa LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Angrep Meyer

De to gikk til hardt angrep på Christine Meyers håndtering av saken.

– Vår reaksjon var at Meyer ikke hadde lyttet til våre eller andres råd, sa Dørum innledningsvis om endringene.

Kollegaen i LO var også kritisk.

– Det er min vurdering at Meyer har vist en svak forståelse for samfunnsoppdraget, la Bjørnstad til.

Mange skal snakke

Frem til klokken 19:10 skal de mange involverte utspørres på Stortinget. Jensen og Meyer skal begge redegjøre for sitt syn på saken senere på dagen.

Meyer tror hun mistet tilliten til finansministeren på grunn av uenighet om innvandringsstatistikk, ikke på grunn av endringene hun ville gjøre.

I tillegg til Meyer og Jensen kommer deres nære medarbeidere ekspedisjonssjef Amund Holmsen og tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle, som så langt har sagt lite i mediene.