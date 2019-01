80 dager: Disse tolv jurymedlemmene har fulgt saken i 80 rettsdager. Onsdag avgjør ti av dem Eirik Jensens skjebne. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

10 menn og kvinner avgjør Eirik Jensens skjebne

Onsdag skal ti kvinner og menn trekke seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Enkelte studier peker på at juryer frifinner litt oftere enn fagdommere.

Verst tenkelige utfall for eks-politilederen er 21 års fengsel. Håpet hans er å høre ordene «ikke skyldig» fra juryens ordfører. Men selv da kan fagdommerne stikke kjepper i hjulene for Jensens frihetsdrøm.

Eirik Jensen nekter skyld. Gjermund Cappelen er aktoratets kronvitne.

Etter den fellende tingrettsdommen ble ikke Jensen pågrepet og varetektsfengslet. Spesialenheten for politisaker, ved Guro Glærum Kleppe, uttalte da til Dagbladet at de hadde vurdert om det var grunnlag for å varetektsfengsle Jensen.

De falt ned på å ikke begjære fengsling.

På spørsmål om Spesialenheten vil pågripe Jensen i retten dersom juryen finner ham skyldig, svarer Kleppe følgende tirsdag:

– Ingen kommentar.

Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, sier til VG tirsdag at de har prøvd å bruke helgen «til så vanlige ting som mulig». Hun sier de ikke vet om det blir pågripelse og varetektsfengsling ved fellende dom.

To store spørsmål

I 80 dager satt juryen med blikket rettet mot vitner, aktoratet, forsvarere og de to tiltalte.

Disse to spørsmålene har kvernet oppi hodene til jurymedlemmene:

Er Eirik Jensen skyldig å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler ved å ha gitt ham politiinformasjon som reduserte risikoen for smuglervirksomheten?

Er Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon ved å ha mottatt kontanter, bidrag til oppussing, en klokke og annet fra Gjermund Cappelen?

I sluttappellen til juryen viste Jensen til forfatteren Karl Ove Knausgård.

– Knausgård har en bok med tittelen «Min kamp». Min kamp har foregått i 5 år, hver dag, hver helg, 24/7, sa Jensen.

– Vi har vært ute med hundene, trent og slappet av så godt det lar seg gjøre. Vi har snakket mye og hatt besøk av noen nære venner. Nå skal vi prøve å få oss nok søvn til de kommende dagene, sier Vikre tirsdag.

– Har dere nerver?

– Det er klart at dette er en påkjenning, sier hun.

Frifinner litt oftere

I juni 2017 ble juryordningen avskaffet, men siden Jensen anket den fellende tingrettsdommen før 1. januar 2018, fikk han Norges siste jurysak.

Av mange er det omtalt som en fordel for Jensen. Det finnes studier som peker i retning av at juryer frifinner litt oftere enn fagdommere og meddomsrett, ifølge utredningen skrevet av juryutvalget .

– Jensen er sikkert lettet. Hans sjanse ligger muligens der, har Benedict De Vibe, Cappelens forsvarer, uttalt til VG .

Tiden varierer

28. august møtte 18 jurymedlemmer i Borgarting lagmannsrett. Forsvarerne og aktoratet skjøt så ut tre hver. 12 kvinner og menn har fulgt saken, før de onsdag skal bli til ti ved loddtrekning.

Onsdag morgen vil lagmann Kristel Heyerdahl holde en såkalt rettsbelæring for juryen. Her gjennomgår lagmannen bevisene i saken og de aktuelle rettslige spørsmålene.

– Det er mange måter å gjøre en rettsbelæring på. Det er interessant hvor langt lagmannen eventuelt går i gi tilkjennegi noe syn på bevisvurderingen juryen skal foreta. Det er ikke noe i veien for at dommeren går langt her, men dommeren vil normalt være tilbakeholden, sier Per J. Jordal.

Han ledet juryutvalget. Stortinget endte med å vrake juryordningen til fordel for en utvidet meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Selv var Jordal tilhenger av at juryordningen skulle bestå.

Etter rettsbelæringen onsdag trekker juryen seg tilbake for å holde rådslagning. Det er uvisst hvor lang tid juryen vil bruke på dette. Det kan ta flere dager eller timer, men mediene vil bli varslet cirka én time før kjennelsen leses opp i retten.

– Det varierer fra sak til sak hvor lang tid juryen bruker. Det ligger i sakens natur at jo mer omfattende den er jo er, jo mer har de å gjennomgå. Man skal ha en gjennomgang av bevisene. I en sak av type Jensen tar det en viss tid. Det er umulig å si hvor lang tid det vil ta, sier Jordal.

Håpte juryen ville forstå

Juryen avgjør kun skyldspørsmålet. For fellende dom må minst syv av ti medlemmer svare ja på skyldspørsmålene. Dersom Jensen blir funnet skyldig, vil fagdommerne, juryens ordfører og tre andre fra juryen som trekkes ut ved loddtrekning, avgjøre hvor lang straff han skal få.

Dersom færre enn syv fra juryen svarer ja på skyldspørsmålet, ender det med frifinnelse. Da kan fagdommerne sette juryens kjennelse til side, hvis de mener den opplagt er uriktig.

Ifølge en Store norske leksikon artikkel, skrevet av blant annet Jensen-forsvarer John Christian Elden, er det svært sjelden at juryens kjennelse settes til side.

Dersom dette skjer, blir det en full ny behandling i lagmannsretten. Da avgjøres skyldspørsmålet i en såkalt meddomsrett.

I sine siste ord til juryen sa Jensen at han av hele sitt hjerte håpte på at juryen forsto at han ikke ville ha satt karriere, ettermæle og sitt eget liv på spill for det saken mot ham dreier seg om.

– Jeg håper som en avslutning at man nå bruker tiden til å gå igjennom det som er fremlagt, og vurderer, så får retten ta den beslutningen de mener er riktig. Takk for oppmerksomheten, sa Jensen.