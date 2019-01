SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savne fra sitt hjem i Lørenskog siden 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET

Lørenskog-forsvinningen: Familien ønsker å komme i kontakt med kidnapperne

Familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen sier de er innstilt på å starte prosessen med å få henne trygt hjem.

Publisert: 14.01.19 22:23 Oppdatert: 14.01.19 22:49

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i to og en halv måned . uten å gi livstegn fra seg. Politiets hovedteori er at hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober i fjor. Siden den gang har det ikke kommet et eneste livstegn fra 68-åringen.

Familien til Anne-Elisabeth kom mandag kveld med en ny appell via bistandsadvokat Svein Holden.

– For familien er det naturligvis en ting som er overordnet. De ønsker å få henne hjem så raskt som overhodet mulig. Og vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som har Anne-Elisabeth, sier Holden i TV 2-programmet «Åsted Norge» .

Bistandsadvokaten sier til VG at det er et klart ønske for familien at kommunikasjonen blir bedre.

– Politiet har jo sagt at det har vært begrenset med kommunikasjon, at den er dårlig egnet. Så det er et ønske om bedre kommunikasjon, sier Holden til VG.

– Da for eksempel en plattform man kan få et livstegn?

– Ja, for eksempel, og at det kan være verbal eller muntlig kommunikasjon.

Han vil ikke kommentere om de har gitt beskjed til dem som har Anne-Elisabeth i dag, at de vil starte en bedre og annerledes kommunikasjon. Holden sier familien ikke har kommet med spesifikke ønsker om hvilke plattform de ønsker å ha kommunikasjonen gjennom.

– Familien ønsker bedre kontakt og en annen type kontakt enn det som har vært tilfellet.

Holden forteller at dersom de får bekreftet at hun er i god behold, så er familien klar til å finne en løsning slik at hun kan komme trygt hjem.

– Vi er innstilt på å ha kontakt med dem som har henne i dag for å finne en best mulig løsning slik at hun kan komme tilbake.

Videre forteller Holden at familien har hatt en tøff tid siden 68-åringen forsvant for over ti uker siden.

– Familien føler fortvilelse, de føler maktesløshet, og det er utmattende å leve i en så uviss situasjon over så lang tid, sier han.