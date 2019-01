Foto: Francisco Munoz

Stopper svinekjøtt i ansattkantine

Scandic Hotel Norge har sluttet å servere svinekjøtt i kantinen for ansatte. - Vi er opptatt av å tilpasse oss, sier hotelldirektøren.

Publisert: 18.01.19 21:44

Scandic Hotel Norges ansattkantine serverer ikke lenger pølser, bacon eller annet slags svinekjøtt i sin kantine for de ansatte.

Det bekrefter hotellets direktør Lise Solheim Haukedal overfor VG.

– Det stemmer at vi prøver å unngå svin i personalkantinen. Vi er stolt av mangfoldet på hotellet. Vi har mange nasjonaliteter blant våre ansatte, og vi ønsker å tilpasse oss. Samtidig har vi et stort fokus på matsvinn i Scandic, og ønsker å begrense dette så mye som mulig, sier direktøren for hotellet som nyåpnet i fjor høst etter oppussing.

Hvorfor er det spesielt svinekjøtt dere unngår?

– Det er det vi har fått tilbakemelding på fra ansatte, så da er vi opptatt av å tilpasse oss disse tilbakemeldingene. Vi har 120 nasjonaliteter som jobber i Scandic, og inkludering er en viktig faktor.

Hva sier de som spiser svin av deres ansatte?

– Vi har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger, sier Haukedal som bekrefter at svinestoppen kom etter henvendelser fra ansatte.

– Det kom tilbakemeldinger på at noen ønsket mindre svin, og det har vi tatt til oss.

Innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, sier partiet i utgangspunktet mener at private bedrifter har frihet til å gjøre som de vil.

– Hva de serverer sine ansatte er ikke noe jeg skal legge meg opp i, sier han, men legger til:

– Dette er noe vi stadig ser, som jeg mener er et misforstått bidrag til integrering, som jeg mener i stedet skaper flere motsetninger. Mange føler at dette er en tilpasning til en annen kultur og religion, og det har ikke folk noe til overs for. Det bygger på et prinsipp om at flertallet skal tilpasse seg et mindretall.

– Er det ikke bra å ta hensyn til de ansatte?

– Her ligger det religiøse føringer, da tar man hensyn til én gruppe av sine ansatte. Hva med dem som er glad i svinekjøtt? De blir ikke tatt hensyn til.

Landbruksminister Bård Hoksrud sier det er opp til bedriften å velge hva man serverer.

– Selv synes jeg det er bra med valgfrihet, og kan ikke blande meg inn i hva den enkelte bedrift gjør. Men norsk svin er det god kvalitet på, sier han til VG.