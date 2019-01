PÅ GARDERMOEN: KrFs Fredrik Grøvan ville helst at partiet skulle forbli i utenfor regjering. Foto: Helge Mikalsen, VG

Grøvan: – Ikke naturlig at Listhaug gjør comeback

KrFs Hans Fredrik Grøvan er ikke på linje med Frp-fylkesledere som ønsker at Sylvi Listhaug skal komme tilbake som statsråd i en ny regjering.

Torsdag morgen meldte NRK dagsnytt at flere Frp-fylkesledere ønsker seg Listhaug-comeback i en ny regjering. En av dem som ønsker å se henne som statsråd igjen, er fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp.

– Nå har jo Sylvi sittet i forhandlingene, så det tror jeg skal være null problem. Jeg ser ikke at det skal være en utfordring i det hele tatt, svarte han på spørsmål fra programleder Magnus Takvam om hvordan det ville kunne påvirke samarbeidet i en firepartiregjering.

Det er ikke KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan enig i:

– Jeg synes jo ikke det vil være veldig naturlig at hun skal gjøre noe comeback hvis vi nå eventuelt beslutter å utvide regjeringen med et parti til, om KrF går inn, sier han til VG.

Grøvan sier han mener det ikke ville vise forståelse for betydningen av å gå inn i regjeringen fra KrFs side, om Listhaug ble statsråd nå.

– Jeg ville ikke akkurat sagt at det er et godt bidrag til et sterkt fellesskap mellom partiene, sier han.

KrFs landsstyre har samlet seg på Gardermoen, i likhet med Høyre, Venstre og Frp, for å ta stilling til den nye regjeringsplattformen som har blitt forhandlet frem. Hvem som skal bli statsråder eller ikke er ikke en del av diskusjonen nå, men vil bli et neste steg om plattformen blir vedtatt.

KrF-fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus, mener på sin side at det ikke ville vært et stort problem om Listhaug ble statsråd:

– Vi skal ikke ta stilling til statsrådskabalen i dag, det blir neste runde. Jeg tror nok at det er til å leve med, men uansett blir det neppe noe tema i dag.

KrF-fylkesleder: – Luften har gått ut av argumentet for regjering

Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister i mars i fjor, etter at KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde at han ikke lenger hadde tillit til henne. Det var KrF som kunne gi mistillitsforslaget mot henne flertall i Stortinget.

Da hun trakk seg, kalte Listhaug KrF et parti «helt uten ryggrad». Det var langt fra første gangen KrF barket sammen med Frp-nestlederen.

