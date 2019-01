Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tre elger skutt etter angrep på gutter i Valdres

INNENRIKS 2019-01-03T17:28:52Z

Ei elgku og to kalver er skutt etter at kua angrep to gutter i Øystre Slidre i Valdres.

NTB

Publisert: 03.01.19 18:28

Elgkua har vært et velkjent syn i boligfeltet på Rogne i Øystre Slidre over flere år, men dette er første gang den har gått til angrep på folk, ifølge skogbrukssjef Tale Nedberg.

– Det har vært gjort forsøk på å skremme henne bort og få henne til å etablere seg et annet sted tidligere år, men hun har alltid vendt tilbake til området rundt skolen, sier hun til Oppland Arbeiderblad .

To gutter på åtte og ni år kjørte sparkstøtting ved Rogne skole da elgen angrep.

– De så ikke elgkolla før hun bykset over brøytekanten og sprang mot dem mens hun sparket i bakken og i lufta, sier nabo Arne Rogne til avisen.

Guttene ble skremt, men ikke skadd etter hendelsen onsdag. Dagen etter startet jakten på dyrene.

Tvillingkalvene måtte bøte med livet sammen med sin mor, fordi de ifølge skogbrukssjefen sannsynligvis ville fortsatt å oppholde seg i samme område, noe som ikke ville være ønskelig.