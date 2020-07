NYE REISERÅD: Familien Dahlen Klevengen fra Hadeland gleder seg til å reise sørover etter nye reiseråd fra og med onsdag. Foto: Krister Sørbø / VG

Nye reiseråd fra i dag: – Vi har fire ulike reiseforsikringer

GARDERMOEN (VG) Familien Dahlen Klevengen fra Hadeland er blant dem som gleder seg til å reise sørover, etter nye reiseråd fra og med onsdag.

Fire måneder etter at Norge stengte grensene, kan nordmenn nå reise til flere europeiske land, uten å måtte sitte i karantene når de kommer hjem.

Når VG er på vei til Oslo Lufthavn onsdag formiddag er det mange mennesker på togetpå vei inn til Gardermoen.

Blant dem som er på plass på flyplassen og gleder seg til å reise sørover, er Camilla Dahlen (42) og Kjetil Klevengen (47).

Sammen med sine to barn Norah Dahlen Klevengen (15) og Nicolai Dahlen Klevengen (12) er de på vei til familiehjemmet sitt utenfor Alicante i Spania.

– Vi hadde kjøpt båt for en skikkelig Norgesferie i år, men den lar vi stå, sier Kjetil.

Mens Kjetil legger koffertene på bagasjebåndet, tar Camilla opp antibac og gir til hvert familiemedlem.

PÅ FERIE: Kjetil, Camilla, Norah og Nicolai gleder seg til ferie i familiehjemmet sitt i Alicante i Spania. Foto: Krister Sørbø / VG

– Vi tar forholdsregler ved å bruke masker, og er nøye med håndvask og antibac, sier Camilla.

Familien har som tradisjon å reise til familiehjemmet i Alicante, og sier de skal spise god mat, bade og gå på fjellturer.

– Vi bestilte billettene i for ett år siden, og har sittet på gjerdet og ventet på hva regjeringen gjorde. De har jo vært så strenge hele veien, så nå som de har åpnet opp føles det trygt, sier Camilla.

I hånden bærer Norah et rullebrettet, som hun slipper ned på det glatte gulvet og ruller bortover mot sikkerhetskontrollen.

GLEDER SEG: Norah gleder seg til å bade og sole seg, mens Nicolai gleder seg til å snorkle. Foto: Krister Sørbø / VG

– Jeg gleder meg til å bade og sole meg, sier hun.

Nicolai gleder seg til å snorkle, og har sett blekksprut der tidligere.

– Vi bader på en strand som ligger i et naturreservat, og der er det nesten ikke folk til vanlig. Det er sikkert enda mindre nå, sier Kjetil.

Vel fremme i sikkerhetskontrollen piper Camilla dem gjennom, hvor det nå er ti minutter ventetid.

Familien er ikke så redd for å bli smittet selv om de skal til Spania, og er godt rustet med reiseforsikring.

– Nå gjelder jo reiseforsikringen igjen, og da vi tok en gjennomgang fant vi ut av at vi har fire ulike reiseforsikringer, så er burde være godt dekket, sier Camilla.

– Det er minimale sjanser for å bli smittet, sier Kjetil.

IKKE BEKYMRET: Familien fra Hadeland tror ikke de har større sannsynlighet for å bli smittet på ferie. Foto: Krister Sørbø / VG

Ikke krav å gå med munnbind

Det er tatt flere forholdsregler på flyplassen, blant annet er det satt opp flere antibac-stasjoner.

I motsetning til mange andre flyplasser er det ikke et krav å gå med munnbind på Gardermoen. Terje Løkkevik og Nathalie Persson tar likevel en test før de er vei til innsjekking for å reise til leiligheten sin i Frankrike.

– Vi hadde kanskje ikke dratt om vi skulle bodd på hotell. Men i og med at vi har denne leiligheten så føler vi at det også er litt hjemme, sier Nathalie.

Terje sier at det har vært flere smittetilfeller i Oslo enn der de har leilighet.

– Vi holder oss for oss selv der nede og tar akkurat samme forholdsregler som er gjort hele tiden her i Norge, det som blir litt annerledes er å sitte på det flyet, sier Terje.

– Dere er ikke bekymret?

– Nei, det er vi ikke. Vi hadde ikke reist om vi var det. Vi skal være forsiktige og ikke oppsøke store folkemengder, sier Nathalie.

FAMILIEBESØK: Heidi Woll (59) skal besøke familien i Nederland. Foto: Krister Sørbø, VG

– Nå er det ferie

Heidi Woll (59) er også på plass på flyplassen, og skal besøke familie sin i Nederland.

– Jeg følger med på reiserådene. Det er nok ikke noe som forandrer seg veldig brått. Jeg prøver å leve så normalt så mulig, sier hun.

Anne-Stine Michelsen er på vei til Nice i Frankrike, og i vesken har hun pakket med seg munnbind og desinfeksjon.

– Jeg tenker at hvis man tar de rette forholdsreglene så vil det ordne seg ganske bra selv. Det gjelder å være forsiktig, tenker jeg. Håpe på det beste, sier Michelsen.

– Hva er grunnen til at du velger å reise, når det er litt spesielle forhold?

– Primært at været er som det er her hjemme på Østlandet, og at jeg har en spesiell tilknytning til Frankrike og område rundt Nice. Det er derfor jeg har lyst til å gjøre nå. Nå er det ferie, sier hun.

