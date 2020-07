KRITISK: Ole Michael Bjørndal er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Han mener det ville vært ryddigst av Regjeringen å endre på kravet om bordservering på serveringssteder med skjenkebevilling. Foto: Per Sollerman

NHO-fagsjef kritisk til bordserveringskrav: – Virker mot sin hensikt

– Kravet om bordservering fremstår mer og mer underlig, mener næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Organisasjonen ønsker endringer i forskriften.

– Bordserveringskravet er en innstramming fra 1. juni, og er veldig uheldig, mener Ole Michael Bjørndal, som er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Han forteller at organisasjonen har sendt over endringsforslag til covid-19-forskriften til både nærings- og helseministeren. Problemet de vil få bukt med, er kravet om bordservering ved utesteder.

– Bordservering gjør driften unødvendig vanskelig for svært mange. På samme måte som man kan få kjøpt kaffe over disk på en kafé, burde man kunne kjøpe mat og drikke over disk på utesteder med skjenkebevilling, mener han.

«Afterskitendenser»

Bjørndal poengterer at det ikke er et problem å holde én meters avstand i køer på serveringssteder på dag- og kveldstid.

– Dessuten fører kravet til mer bevegelse ut i lokalet, og flere berøringspunkter for de ansatte. Sånn sett virker det mot sin hensikt.

I covid-19-forskriften heter det i dag at «servering skal skje ved bordservering» ved steder som har skjenkebevilling.

I sitt endringsforslag, mener NHO Reiseliv at dette bør endres til at «Serveringsstedet må iverksette nødvendige tiltak for å unngå trengsel og sammenstimling av gjester, for eksempel bordservering»

Fagsjef Bjørndal forteller at NHO Reiseliv deltok på regjeringens bekymringsmøte for smitteregler på utesteder fredag.

– Jeg kan forstå at myndighetene hadde behov for et slikt møte. Vi fikk også våre synspunkter hørt, sier han.

ÉN METER: Utelivet i hovedstaden har kommet tilbake etter ukevis med nedstengning. Fremdeles er mye av driften underlagt smitteverntiltak, men det har likevel oppstått spørsmål om tilstandene er forsvarlige. Foto: Privat

– Statssekretær Inger Klippen (H) i Helsedepartementet sier til NTB at vi «ikke skal ha noen afterskitendenser». Ønsker NHO Reiseliv afterskitendenser?

– Nei, det gjør vi overhodet ikke, og det gjør ikke våre medlemmer heller. De tar dette seriøst, og er stort sett veldig flinke. Samtidig er gjester med senkede skuldre en utfordring for mange, svarer Bjørndal.

– Men den dagen vaksinen er på plass og krisen er over, vil vi derimot gjerne ha afterski, nattklubber og konserter tilbake, presiserer han.

Mener åpning ikke gir smitteøkning

I fredagens møte møttes partene for å diskutere regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter.

Til stede var Grunde Almeland (V) i Næringsdepartementet, statssekretær Inger Klippen (H) i Helsedepartementet og assisterende helsedirektør Espen Nakstad, sammen med Virke, NHO Reiseliv og representanter fra de største kommunene.

Ifølge Bjørndal i NHO Reiseliv kunne utelivet høste skryt fra kommunene under møtet.

– Næringen tar dette her seriøst og er flinke. Vi har klart å levere på smitteverntiltak, men publikum må også ta sin del av ansvaret.

– Et selvstendig poeng er jo at vi selv etter åpning av uteliv og demonstrasjonstog i hovedstaden fremdeles har smittetall som går nedover i Norge. Åpningen kan ikke sies å ha ført til noen smitteøkning, hevder Bjørndal.

Publisert: 12.07.20 kl. 11:42

