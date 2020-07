VG-Peil-Logo Hva må du vite når du skal leie bolig? Sveip for en oversikt! Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 12. juli, kl. 10:03 Ut mot høye leiepriser Tale Ellingvåg er en av aktivistene bak kampanjen «Reduser husleia» og instagramkontoen «min_drittleilighet», som er lei av «drittleiligheter» og den norske boligpolitikken. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 12. juli, kl. 10:03 Maren Olava Ask Hütt Ønsker endring – Norge har et av de mest uregulerte boligmarkedene i verden, og det må leietakerne betale prisen for, sier Ellingvåg. Sveip for å lese tipsene til hvordan du kan unngå å bli lurt. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 12. juli, kl. 10:03

Ut mot utleiefirmaene: – Pass deg for bolighaiene

Mange studenter er på boligjakt for tiden. Hvordan unngå å bli lurt?

– En bolighai er ikke tante Gudrun som leier ut sokkelleiligheten sin, men de som leier ut for å tjene penger, presiserer Ellingvåg fra @min_drittleilighet. Hun har før vært aktiv i Rødt og Rød Ungdom, og bruker nå fritiden sin på kampanjen «Reduser husleia», som står bak instagramkontoen.

Foto: Maren Olava Ask Hütt

– Og en drittleilighet er ikke nødvendigvis et rottereir, men også de hvor du betaler for et palass men får et kott. Vi har sett eksempler på rom på 4,5 m2 som leies ut til 6200 kr.

– Men er man ikke avhengig av boligselskapene? Man trenger jo å leie av dem?

– Vi mener at man ikke trenger de store selskapene. Boligene kunne vært eid av sameier, eller det kunne vært en ikke-kommersiell boligsektor. Det har Oslo Kommune sagt at de vil prøve ut. Mange land i verden klarer dette fint, bare se til flere av nabolandene våre.

– Hva sier boligselskapene selv? Har dere snakket med noen av dem?

– Lenge fikk vi ikke svar, men nå har vi begynt å få litt. Nordan Helland, daglig leder og eier i Fidan Utleie, uttalte seg til NTB for et par uker siden. Han kalte oss «en kunnskapsløs, urimelig, usaklig, uetterrettelig, useriøs og anonym mobbekampanje», forteller Ellingvåg.

– Hva tenker dere når han sier det?

– Da tenker jeg at vi har gjort noe riktig. Det er helt greit for meg at en bolighai er sur på meg. Da har vi jo satt fingeren på noe.

VG har fremstilt kommentarene fra @min_drittleilighet for Nordan Helland i Fidan Utleie. Han svarer følgende:

Vi er nå i høysesong og jobber omtrent 24/7 for å forberede fine rom i velholdte og gode bofellesskap til leiesøkende som trenger et trygt og godt sted å bo fra høsten. Jeg har ikke kapasitet til å følge opp med ytterligere kommentarer i denne saken.

Vil ha en offensiv boligpolitikk

Torbjørn Tandberg/KMD Foto: Statssekretær Heidi Karin Nakken

– De fleste i Norge eier sin egen bolig. De aller fleste bor også godt, men dette gjelder ikke alle. Antallet som defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet, øker, sier statssekretær Heide Nakken.

Hun forteller at regjeringen ønsker å snu utviklingen.

– Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få den hjelpen de trenger, og innsatsen skal rettes inn mot de som trenger det mest. Regjeringen vil ha en offensiv boligpolitikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Nakken opplyser at regjeringen i løpet av høsten 2020 legge fram en stortingsmelding om den boligsosiale politikken.

– Ikke legg for mye press på deg selv

Når bolig er på plass, og du omsider er klar for å ta fatt på studiene, har Ingrid Godager (under) i Studentsamskipnaden i Oslo noen tips til deg.

– Meld deg inn i en studentforening for å få mange nye venner, oppfordrer hun.

– Utfordre deg selv til å prøve nye ting og ha det gøy i studietiden, men ikke legg for mye press på deg selv på alle områder, legger hun til. Mye går seg til etterhvert.

Ingrid Godager er innholdsprodusent i Studentsamskipnaden i Oslo. Foto: Privat

Unngå å bli lurt

Ellingvåg har flere tips til hva du bør være oppmerksom på når du skal ut i leiemarkedet.

1. Les kontrakten nøye

– Vi anbefaler å lese kontrakten nøye, så du unngår å bli lurt. Felter som heter «øvrige forhold», «leietakers plikter» eller lignende kan ofte inneholde mye rart. Der kan det stå at du plutselig har ansvar for alle hvitevarer, eller at leietaker har lov til å komme og gå som de vil eller annet.

2. Meld deg inn i leieboerforeningen

– Jeg anbefaler også å melde seg inn i leieboerforeningen, for om det skulle være noe så får man gratis hjelp av dem. Det koster 250 kr i året for studenter.

3. Ta bilder av alt

– Ta bilder av alt som er litt rart eller ikke helt i stand. Alt fra at det ikke er vaska ordentlig, at en list er litt gæren eller at det er hull i veggen etter at noen har hengt opp bilder. Send de på mail til huseier med en gang, så de ikke skal ha «mistet det brevet» eller noe sånt.

4. Pass på depositumet

– Pass på at depositum havner på en egen depositumskonto, og ikke på den vanlige kontoen til huseieren. En depositumskonto eies av dere begge, og ikke bare huseier, forklarer Ellingvåg.

Publisert: 12.07.20 kl. 10:03