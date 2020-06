Vil la fengselsbetjenter bruke spyttemasker på innsatte

En ny lov vil at fengselsbetjenter skal kunne bruke spyttemasker på utagerende innsatte i norske fengsler. – Krenkende, mener kritikere.

Regjeringen har endret straffeloven som gir fengselsbetjenter adgang til å bruke spyttemasker når det er nødvendig. Disse spyttemaskene er finmasket, som hindrer spytt i å komme gjennom.

Loven sendes til godkjenning i Stortinget i august.

VG var med da justisminister Monica Mæland meddelte nyheten til de ansatte på Ila fengsel, sammen med Ila-direktør Gøran Nilsson og direktør for Kriminalomsorgen, Lise Sannerud.

Justisminister Monica Mæland presenterer ny spyttemaske for de ansatte. Christine Nedreberg prøver masken som i dag brukes av politiet. Kriminalomsorgen jobber nå med å lage en lignende variant til fengsler. Foto: Terje Bringedal

Flere advarer mot spyttemasker

Fengselsbetjenter blir oftere spyttet på når de er på jobb. Antallet betjenter som har rapportert å bli spyttet på er nesten firedoblet i løpet av de siste fem årene, viser en oversikt hovedverneombudet i kriminalomsorgen har utarbeidet, ifølge NRK.

Mens 16 betjenter rapporterte at de hadde blitt spyttet på for seks år siden, sa 80 betjenter det samme i fjor.

– Å bli spyttet på er ikke bare krenkende, det kan også være smittefarlig, sier Mæland til VG.

De som blir spyttet på, må testes for hiv, hepatitt C og nå også covid-19.

– Coronaviruset har ikke fremskyndet loven, men det har absolutt aktualisert det.

Innføring av spyttemasker har møtt mye kritikk. Flere har vært ute og advart mot bruken av disse maskene, blant annet Juss-Buss og advokatforeningen.

Mener politiet har andre muligheter enn spyttemaske

Sistnevnte er ikke begeistret for nyheten om at regjeringen nå har endret loven:

– Spyttehette skal brukes av politiet på krakilske folk som blir arrestert. Det behovet har de ikke i fengselet hvor de allerede har fangene under kontroll.

Det sier leder av advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson til VG. – Det er krenkende å få en spyttemaske tredd ned over hodet.

Han legger til at fengselsbetjenter har mange alternativer som er bedre enn å sette på noen en spyttemaske:

– De kan selv dekke seg med visir eller annen beskyttelse, hente skjold, låse dem inn og snakke med vedkommende rolig.

– Denne muligheten har ikke politiet som skal arrestere en mann eller dame som blir krakilsk og spytter rundt seg.

Fengselsbetjent Christine Nedreberg demonstrerer spyttemasken. – Den er lett å puste med, men litt klam i front. Foto: Terje Bringedal

– Litt klam

Christine Nedreberg demonstrerte masken, som allerede brukes av politiet når de arresterer folk.

VG spurte Monica Mæland om hun selv kunne ta på masken, det ønsket hun ikke.

– Den er lett å puste med, men litt klam i front, sier Nedreberg til VG.

Hun er tillitsvalgt i fagforeningen NFF, som har lenge har jobbet for å ta i bruk maskene. Hun har selv blitt spyttet på under en celleaksjon der innsatte lå nede og spyttet oppover.

– Det er klart det er ubehagelig når du får spytt i ansiktet og øyne.

Hun legger vekt på at masken ikke skal komme i veien for det forholdet de ansatte bygger med dem som er i fengsel.

– Den relasjonen er veldig viktig for oss, sier Nedreberg.

– Håper vi slipper å bruke dem

Assisterende direktør på Ila fengsel, Gøran Nilsson sier at de er fornøyd med at de nå kan bruke maskene, men håper de slipper å bruke dem.

Han sier at de vil se på den innsattes historikk for å vurdere om de skal bruke maske. Den skal først og fremst brukes på innsatte som har spyttet før.

– Vil dere bruke masken på innsatte som er aggressive, men som ikke har spyttet før?

– Da vil vi ikke bruke masken. Det vil være en høy terskel for å bruke den.

Nilsson sier han skjønner at det er nedverdigende for innsatte å bruke denne masken, men at det er to verdier som settes opp mot hverandre:

– Det er mer ydmykende å bli spyttet i ansiktet enn at vi etter grundige vurderinger setter på masker.

Innsatt: – Jaggu på tide

Under intervjuet kom justisminister Mæland i kontakt med en innsatt, som gjennom gjerdet på uteplassen fortalte henne hva han synes om spyttemasken.

– Jaggu på tide!

Den innsatte, som ønsker å være anonym, fortalte at det er helt på sin plass å ta i bruk spyttemasker i norske fengsler.

Det er ikke alle innsatte som er enige med ham.

Forening for innsatte: Ødelegger tilliten

Johan Lothe er leder for Wayback Oslo, en organisasjon som blant annet jobber med innsattes rettigheter.

Han sier flertallet av de innsatte synes innføring av spyttemasker er helt forferdelig.

– Dette ødelegger den fine tilliten vi har i norsk kriminalomsorg. Vi må ha nærhet mellom den innsatte og ansatte, og spyttemasker vil skape mer avstand, sier han til VG.

Han mener vi heller må finne årsakene til at innsatte utagerer, og ikke bare dempe symptomene med en spyttemaske. Det mener han er et ressursspørsmål:

– Kriminalomsorgen har vært gjennom store budsjettkutt siden 2014. Det gjør at flinke fengselsbetjenter får mindre tid til å fokusere på den innsatte. Det sier seg selv at det fører til mer frustrasjon og aggresjon blant de innsatte.

Han synes også timingen er noe spesiell:

– Dugnadsinnsatsen de innsatte har vært med på under coronapandemien, belønnes nå med vedtak om innføring av spyttemasker.

Han presiserer at ingen støtter spyttingen og at de aller fleste innsatte tar avstand fra spytting.

Mener det er feil å innføre maskene

KRITISK: Advokat Marius Dietrichson sier spyttemaskene skal brukes på krakilske folk som blir arrestert, ikke innsatte i fengsler. Foto: Tore Kristiansen

Mæland tror det kan ha en dempende effekt når man vet at man kan få på maske. Hun ser ikke sammenhengen mellom økt bruk av isolasjon i fengsler og økt vold blant innsatte.

– Vi har utfordringer med isolasjon, det skal vi løse. Så vet vi at mange innsatte har mer sammensatte utfordringer enn tidligere fordi de som soner de letteste straffene ofte ikke er i fengslende på grunn av elektronisk soning.

Det avfeier Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson. Han mener at økt bruk av isolasjon i fengsler selvsagt fører til mer utagering og vold blant innsatte.

– Det de trenger er en meningsfull hverdag, flere aktiviteter og fengsler. Det er synd at fengselsbetjenter må møte frustrasjon til innsatte med nok et maktmiddel.

Publisert: 27.06.20 kl. 11:04

