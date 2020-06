Norcem sementfabrikk i Brevik Foto: Janne Møller-Hansen

Karbonfangst: Staten sparer milliarder på ett anlegg

Staten kan spare om lag åtte milliarder kroner på bygge ett anlegg for fangst av CO₂ i en fremtidig verdikjede for fangst og lagring av klimagassen. En fersk rapport som regjeringen har bestilt, rangerer Norcems sementfabrikk i Brevik foran avfallsanlegget til Fortun Oslo Varme i Oslo.

Atkins og Oslo Ecomomics leverte torsdag sin kvalitetssikringsrapport til olje- og energiminister Tine Bru (H).

«Tiltaket vurderes som kostbart, med forventet kostnad på 25 milliarder 2021-kroner samlet for investering og drift i ti år av to fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to brønner, inkludert eventuelle avviklingskostnader», skriver konsulentene i brevet.

Dersom regjeringen velger å satse på ett fangstanlegg i stedet for to, «synes Norcems fangstanlegg å være å foretrekke fremfor Fortum Oslo Varmes, primært grunnet lavere livsløpskostnad.», skriver kvalitetssikrerne.

Viktig å bli med

– Vi har hele tiden visst at regjeringen til slutt ville anbefale null, ett eller to fangstanlegg. Sånn sett er ikke konklusjonen overraskende for oss., sier Jannicke Berner Bjerkås, direktør for CO₂ i Fortun Oslo Varme, som eier avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Men prosjektet på Klemetsrud er fortsatt like viktig for å få fram ny kunnskap, få ned globale utslipp og bidra til lavutslippssamfunnet. Så mener vi at det av mange grunner er viktig å få med erfaringer fra avfallssektoren med mange store punktutslipp, sier Bjerkås til VG.

Per Brevik i Norcem sier til VG at han for sin del er fornøyd med at deres prosjekt er anerkjent av kvalitetssikrerne.

Regjeringen skal legge en endelig avgjørelse fram for Stortinget i statsbudsjettet i oktober.

25 milliarder

Statens andel, gitt at det bygges to fangstanlegg, ligger på i overkant av 22 milliarder kroner over 10 år. Skulle derimot staten bestemme seg for å skrote det ene anlegger, vil kostnaden presses ned i 13,9 milliarder kroner, skriver NTB torsdag ettermiddag.

«Det kan ifølge kvalitetssikrer være best å realisere ett fangstprosjekt i stedet for to, fordi det gir større lagervolum tilgjengelig for andre fangstprosjekter, og fordi det reduserer kostnaden uten at læringseffektene nødvendigvis blir mye lavere», skriver regjeringen i sin pressemelding.

Her kan du lese pressemeldingen og rapporten.

Frederic Hauge i Bellona mener at regjeringen har fått et godt grunnlag for å gå videre med to fangstanlegg:

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre, og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, skriver Hauge i en e-post til VG.

