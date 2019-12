Tre personer pågrepet og siktet i drapssak

Tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 40-årene ble funnet på en strand i Sola kommune.

Det var mandag ettermiddag at mannen ble funnet død på Rægestranden. Han hadde da blitt meldt savnet av familien.

Politiet har så langt tidfestet den siste sikre observasjonen av avdøde til søndag ettermiddag klokken 15 på kjøpesenteret M44 på Jæren.

Etter at mannen ble funnet død gikk politiet ut og etterlyste bilen til den 44 år gamle mannen, en sort Opel Astra 2014-modell. Det er fortsatt uklart om denne er funnet.

Politiet bekrefter at de pågrepne er tre menn i 20-årene bosatt i Rogaland. En ble pågrepet i går kveld, og de to andre ble pågrepet i natt. De er alle kjent for politiet fra før.

Det er uklart hvordan de stiller seg til siktelsene.

Publisert: 11.12.19 kl. 08:59