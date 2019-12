Tre menn pågrepet og siktet i drapssak

Tre menn i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en 44 år gammel mann ble funnet på en strand i Sola kommune.

Det var mandag ettermiddag at mannen ble funnet død i en sanddyne, omtrent 15 meter fra vannet på Regestranden ved Stavanger lufthavn. Han hadde da blitt meldt savnet av familien.

Nå bekrefter politiet at de har pågrepet tre menn i 20-årene, som er bosatt i Rogaland. En ble pågrepet i går kveld, og de to andre ble pågrepet i natt. De er alle kjent for politiet fra før.

Det er så langt ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen.

VG har vært i kontakt med politiet, som ikke ønsker å si noe mer før de holder pressekonferanse klokken 10.30.

Etter at 44-åringen ble funnet død gikk politiet ut og etterlyste bilen hans, en sort Opel Astra 2014-modell. Det er fortsatt ukjent om denne er funnet.

ETTERLYSER VITNER: Politiet har ringet rundt stedet der mannen ble funnet. Nå ber de folk som har vært i område om å ta kontakt. Flyplass-stripen på Sola ses til venstre på bildet Foto: Politiet

Politiet har så langt tidfestet den siste sikre observasjonen av avdøde til søndag ettermiddag klokken 15 på kjøpesenteret M44 på Jæren – altså omtrent ett døgn før han ble funnet død på stranden.

VG snakket i går med en kvinnelig bekjent, som kan være blant de siste personene som observerte den avdøde 44-åringen i live.

– Jeg traff ham på kjøpesenteret på søndag, cirka klokken 15.30. Vi snakket sammen og han var helt okei: Normal, snill og trivelig å snakke med, sa hun.

– Sa han noe om hva han skulle etter samtalen?

– Nei, og nå angrer jeg på at jeg ikke spurte. Jeg snakket med ham i ett øyeblikk, og i neste øyeblikk var han savnet, sa den bekjente kvinnen.

