BESLAG: Tirsdag ble det gjort beslag av større mengder ulovlig fanget, frossen kongekrabbe. Foto: Politiet

Tredje person varetektsfengslet i kongekrabbe-saken

En mann ble søndag fremstilt for varetektsfengsling etter at politiet gjennomførte en razzia mot et transportselskap i Tana.

Razziaen fredag var en del av opprullingen av den såkalte kongekrabbe-ligaen i Nord-Norge.

To menn ble pågrepet under razziaen. Én av dem ble søndag løslatt, mens den andre er varetektsfengslet i fire uker.

– Vi anser ham som en sentral person i transporten tilknyttet den ulovlige omsatte kongekrabben, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt til VG.

Razziaen ble gjennomført fordi politiet mente de hadde skjellig grunn til mistanke.

– Det var et tidspunkt som passet bra for å gjennomføre en koordinert aksjon, sier Pettersen.

Fra før av er to menn bosatt i Øst-Finnmark varetektsfengslet i saken. De er siktet for grov overtredelse av havressursloven, ved at de skal ha organisert et kriminelt nettverk etter ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.

Totalt ti personer fra Finnmark er siktet, mistenkt for å ha vært en del av det kriminelle nettverket.

Gjennom de foreløpige avhørene og dokumentasjonen innhentet i etterforskningen, mener politiet å ha grunnlag for å si at den ulovlige omsetningen har pågått i flere år.

Publisert: 25.11.19 kl. 10:32

