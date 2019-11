BESLAG: Tirsdag ble det gjort beslag av større mengder ulovlig fanget, frossen kongekrabbe. Foto: Politiet

Ny person siktet i kongekrabbe-saken: Avslørt av konsernets internkontroll

En mann i 50-årene ble søndag fremstilt for varetektsfengsling i kongekrabbe-saken. Ulovligheter ble avslørt av en internkontroll i konsernet han jobber i.

Det fremgår i kjennelsen fra Indre Finnmark tingrett.

Mannen ble pågrepet under en razzia mot et transportselskap i Tana fredag.

Razziaen, som var en del av opprullingen av den såkalte kongekrabbe-ligaen i Nord-Norge, førte til at to menn ble pågrepet.

Én av dem ble søndag løslatt, mens mannen i 50-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i inntil to uker.

– Vi anser ham som en sentral person i transporten tilknyttet den ulovlige omsatte kongekrabben, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt til VG.

Mannen er siktet for grov overtredelse av havressursloven. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket kjennelsen til lagmannsretten.

To andre menn siktet

Razziaen ble gjennomført fordi politiet mente de hadde skjellig grunn til mistanke.

– Det var et tidspunkt som passet bra for å gjennomføre en koordinert aksjon, sier Pettersen.

Fra før av er to menn bosatt i Øst-Finnmark varetektsfengslet i saken. De er siktet for grov overtredelse av havressursloven, ved at de skal ha organisert et kriminelt nettverk etter ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.

Politiet, næringen og andre myndigheter hadde over tid vært kjent med rykter om den hemmelige ligaen – før etterforskere startet en skjult etterforskning i august.

I løpet av tre måneder med skjult etterforskning ble et landsomfattende nettverk avdekket og kartlagt – med hovedbase i Båtsfjord kommune i Finnmark, ifølge politiet.

Totalt ti personer er så langt siktet i Finnmark, mistenkt for å ha vært en del av det kriminelle nettverket.

Gjennom de foreløpige avhørene og dokumentasjonen innhentet i etterforskningen, mener politiet å ha grunnlag for å si at den ulovlige omsetningen har pågått i flere år.

